"Dünyanın en kaliteli diplomatlarıyla çalışıyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) büyükelçiler için düzenlediği çalışma yemeğinde yaptığı konuşmada,⁠⁠⁠⁠ bu çalışma yemeğinin de Büyükelçiler Konferansının geleneksel bir etkinliği haline gelmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu etkinliğin diğer toplantılarla beraber çok faydalı olduğunu gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, yeni atanan büyükelçiler ile Ankara’da yeni göreve başlayanların iş dünyasındakilerle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Geçen yılın sadece Türkiye için değil tüm dünya için zor bir yıl olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, ancak bu zor şartlarda hep birlikte ayakta kalmayı başardıklarını ifade etti. Bunun en önemli sebebinin iş dünyasının, esnafın, çalışanların, ev kadınlarının "önce Türkiye" anlayışıyla her zamankinden fazla çalışması ve bayrağına, devletine sahip çıkması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ülkemiz hakkındaki negatif algıların giderilmesi, ülkemizle o ülkeler arasındaki ticaretin artması, iş adamlarımızın o ülkelerde, kıtalarda, şehirlerde yatırım yapması, projeleri üstlenmesi, ihaleleri kazanması, bunların hepsi bizim için gerçekten çok önemlidir. O sebeple biz 7 gün 24 saat esasıyla arkadaşlarımızla çalışıyoruz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gibi bir çok alanda Ekonomi Bakanlığıyla çok yakın çalıştıklarını dile getirdi.

“Çok şanslı bir bakanım”

Kendisinin çok şanslı bir bakan olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Dünyanın en kaliteli, en yetenekli, birikimli, vizyoner diplomatlarıyla çalışıyorum. Bunu samimi söylüyorum. Dolayısıyla arkadaşlarımızla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Türk diplomatların birer turizm elçisi gibi de çalıştığının altını çizen Çavuşoğlu, geleneksel turizm konseptinin dışında birçok diğer alanda da sektörü ve Türkiye’ye gelen turist sayısını artırmak, sektörü geliştirmek için hep beraber çalıştıklarını anlattı.

Vize politikalarını gözden geçirdiklerini, vize serbestisi için çalıştıklarını, daha fazla turistin gelmesi için sektörlerden gelen talepleri değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak bu kapsamda çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Yurt dışında aleyhte olan kampanyaların farkında olduklarını belirten Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığı liderliğinde iş adamları ve sivil toplum örgütlerinden oluşan grupların dünyanın her yerine giderek Türkiye’yi güçlü bir şekilde anlatmalarının çok etkili olduğunu ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, kamu diplomasisi konusunda yekvücut olmak gerektiğinin altını çizdi.

Tüm dengelerin batıdan doğuya doğru kaydığını gördüklerini belirten Çavuşoğlu, “O nedenle Asya, Uzakdoğu Asya, Güneydoğu Asya gibi bölgeleri iş adamlarımızın ihmal etmemesi gerekiyor. Ayrıca yıllardır uyguladığımız Afrika ve Latin Amerika politikalarımızdan da sonuç almaya başladık.” ifadelerini kullandı.