10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının Trabzon ayağı yapıldı.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 60 öğrencinin katıldığı Türkçe Olimpiyatlarının Trabzon ayağına Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Vali Recep Kızılcık, AK Parti Trabzon milletvekilleri Faruk Nafiz Özak, Safiye Seymenoğlu ve Aydın Bıyıklıoğlu, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile 20 farklı ülkeden 60 yabancı öğrenci katıldı.

Vatandaşların stadı doldurduğu etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcı ülkelerden gelen öğrencilerce çeşitli şiirler ve şarkılar okundu, halkoyunları ekipleri gösteri sundu.

Karadeniz'e özgü türküleri Türkçe seslendirenlerden özellikle Endonezyalı öğrencilerin Trabzon'un Akçaabat yöresine ait hareketli horonu oynaması, Kırgızıstan ve Gana'dan gelen kız ve erkek öğrencilerin farklı kültürlerden olmalarına karşın birlikte oynamaları beğeni topladı.

Moldovalı 2 öğrencinin yöresel şiveyle ''Temel-Dursun'' tiplemesini canlandırdığı skeç ile Belaruslu öğrencilerin tiyatro gösterisinin de ilgi gördüğü etkinlikte, Kenyalı öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kıyafetleriyle ülkelerine ait halkoyunlarını sergilemesi, yoğun alkış aldı.

Etkinlik sonunda konuşan Bakan Bayraktar, dünyanın birçok ülkesinden gençlerin Trabzon'a geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

''Dünyanın dört bir tarafından pırıl pırıl gençler geldi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Sevgili Trabzonlular maya tutmuştur, hasat toplanmaya başlanmıştır. '40 bin kere maşallah' diyorum. Büyük Türkiye kuruluyor. Dünyaya refah ve mutluluk gelecek. Dünya Türk asrıyla tanışacak. Katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah'a emanet olun.''

Bakan Bayraktar ve Vali Kızılcık, daha sonra etkinliği katılan öğrencileri kutlayıp stattan ayrıldı.



