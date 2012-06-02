Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dünya Türk asrıyla tanışacak

Bayraktar, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nda konuştu

Dünya Türk asrıyla tanışacak

Bayraktar, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları’nda konuştu

02 Haziran 2012 Cumartesi 10:12
444 Okunma
Dünya Türk asrıyla tanışacak

10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatlarının Trabzon ayağı yapıldı.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 60 öğrencinin katıldığı Türkçe Olimpiyatlarının Trabzon ayağına Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Vali Recep Kızılcık, AK Parti Trabzon milletvekilleri Faruk Nafiz Özak, Safiye Seymenoğlu ve Aydın Bıyıklıoğlu, Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile 20 farklı ülkeden 60 yabancı öğrenci katıldı.
Vatandaşların stadı doldurduğu etkinlikte İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcı ülkelerden gelen öğrencilerce çeşitli şiirler ve şarkılar okundu, halkoyunları ekipleri gösteri sundu.
Karadeniz'e özgü türküleri Türkçe seslendirenlerden özellikle Endonezyalı öğrencilerin Trabzon'un Akçaabat yöresine ait hareketli horonu oynaması, Kırgızıstan ve Gana'dan gelen kız ve erkek öğrencilerin farklı kültürlerden olmalarına karşın birlikte oynamaları beğeni topladı.
Moldovalı 2 öğrencinin yöresel şiveyle ''Temel-Dursun'' tiplemesini canlandırdığı skeç ile Belaruslu öğrencilerin tiyatro gösterisinin de ilgi gördüğü etkinlikte, Kenyalı öğrencilerin kendi ülkelerine özgü kıyafetleriyle ülkelerine ait halkoyunlarını sergilemesi, yoğun alkış aldı.
Etkinlik sonunda konuşan Bakan Bayraktar, dünyanın birçok ülkesinden gençlerin Trabzon'a geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
''Dünyanın dört bir tarafından pırıl pırıl gençler geldi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Sevgili Trabzonlular maya tutmuştur, hasat toplanmaya başlanmıştır. '40 bin kere maşallah' diyorum. Büyük Türkiye kuruluyor. Dünyaya refah ve mutluluk gelecek. Dünya Türk asrıyla tanışacak. Katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin, Allah'a emanet olun.''
Bakan Bayraktar ve Vali Kızılcık, daha sonra etkinliği katılan öğrencileri kutlayıp stattan ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 02.06.2012 05:21
Anahtar Kelimeler:
Erdoğan BayraktarTürkçe OlimpiyatlarıTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ