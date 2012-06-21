Duble yollar yapıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ''Araçlar için duble yollar, otobanlar yapıyoruz, uçaklar için havaalanları oluşturuyoruz, yeni Türk Ticaret Kanunu da ekonomik hayatın aktörleri için, hızlı, tempolarını artırıcı şekilde yürümelerini sağlayacak bir otoban'' dedi.

Ankara Genç İşadamları Derneği'nin (ANGİAD) düzenlediği akşam yemeğine katılan Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu ve değişen maddeleri hakkında bilgi verdi.

Türk Ticaret Kanunu'nun son derece önemli bir kanun olduğunu kaydeden Yazıcı, bugün yürürlükte olan kanunun 55 yıl önce hazırlandığını dile getirdi.

Yazıcı, 55 yılda dünyanın ve ticari hayattaki enstrümanların değiştiğini, tüketici haklarının geliştiğini, rekabetin çok keskin hale geldiğini, standart algısının değiştiğini anlatarak, ekonominin büyümesi, müteşebbislerin önünü açmak ve güçlü rekabet imkanlarına sahip olmak için değişen şartlara uygun olarak yeni Türk Ticaret Kanunu'nun hazırlandığını söyledi.

Söz konusu kanunla ilgili 11 yıldır çalışılığını kaydeden Yazıcı, 1535 maddeden oluşan kanunun 2011 yılı Şubat ayında yasalaştığını, yürürlüğünün de 1 Temmuz 2012 tarihine ötelendiğini hatırlattı.

Yazıcı, kanunun çok teknik detaylar içeren bir düzenleme olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

''Zaruret olan hususlar varsa bunlar giderilsin diye kanun 1 Temmuz tarihine ötelendi. Ben 2011 yılı içinde bu kanunla ilgili hiçbir tartışma görmedim, tanık olmadım. 2012 başından itibaren birileri çıktı 'herkes hapse gidecek' falan deyince tartışma alevlendi. 'Bu süreç 11 yıl önce başladı ve kanunun hedef kitlesinde yer alan temsilciler, kanunun hazırlanma safhasında yer aldı' diye ben hiçbir zaman eleştirmedim. O gün görmediğinizi belki bugün görürsünüz, bugün görmediğinizi belki yarın görürsünüz. Kanunlar kutsal metin değildir, değişebilirler. Bu kanunun amacı, şeffaflığı sağlamak, şirket yapılarını güçlendirmek, denetim mekanizmasını işletmek ve müteşebbislerin rekabet güçlerini artırmak. En önemli taraflarından bir tanesi de kayıt dışılığı minimize etmek.''

Yeni yasanın ticaret erbabı ve sanayiciler için daha hızlı koşmalarını sağlayacak yeni bir otoban olduğunu kaydeden Yazıcı, ''Yani araçlar için duble yollar, otobanlar yapıyoruz, uçaklar için havaalanları oluşturuyoruz. Bu ticaret kanunu da ekonomik hayatın aktörleri için güvenli, hızlı, tempoları artırIcı bir şekilde yürümelerini sağlayacak bir otoban'' diye konuştu.

Yazıcı, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili 44 maddeden oluşan bir tasarıyı Meclis'e sevk ettiklerini hatırlatarak, yeni kanunun 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, ondan sonraki süreçte de kanunun başka maddeleriyle ilgili sorunların çıkması halinde parlamentonun o engelleri ortadan kaldıracağını bildirdi.

Yazıcı, ''Hiçbir yasa hedef kitlesine zulmetmek ve iş görme biçimini zorlaştırmak amacıyla çıkmaz. Kimsenin kaygı duymasına gerek yok. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne giderken 500 milyar dolarlık ihracatı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Daha doğrusu siz gerçekleştireceksiniz biz de sizin önünüzdeki engelleri bir dozer, bir greyder gibi açmaya çalışacağız'' ifadesini kullandı.

Bakan Yazıcı, önümüzdeki dönemde Tüketici Hakları Kanunu'nda da yeni bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.

