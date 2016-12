ANKARA - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dövizinizi Türk lirasına çevirin' çağrısını önemsediklerini belirterek, "Mutlaka bu tür uygulamalar hayata geçirilmelidir ancak toplumun sağlıklı karşılık verebilmesinin tek yolu samimiyet hissedebilmesidir." dedi.

Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Başbakan Binali Yıldırım'ın ekonomiye ilişkin alınan yeni kararları açıkladığını anımsattı.

Kararların "ekonomiye can suyu" getirmeyi amaçladığının söylendiğini belirten Aksakal, "Biz bu 'can suyu getirilmesi' kavramını biraz farklı anladık. Çünkü DSP, 2002’de ekonomisi bataktan çıkarılmış, bankacılık sistemi güvence altına alınmış bir sistem teslim etmiştir. Geçtiğimiz 14 yılda ülkenin yeniden can suyuna muhtaç haline getirilmesini kamuoyunun dikkatine sunmak isterim." dedi.

Başbakan Yıldırım kararları açıklarken, yanında bulunan kurmaylarının tamamının yüzlerinin asık olduğunu savunan Aksakal, bunun da alınan kararlara kendilerinin bile inanmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Türkiye'de bir ekonomik kriz yaşandığını öne süren Aksakal, bu krizin de teğet geçeceği yönündeki açıklamaları ise eleştirdi.

Hükümetin bankacılık sistemine çok duyarlı olması ve kesinlikle bankaların içlerinin boşaltılmasına izin vermemesi gerektiğinin altını çizen Aksakal, "Acilen üretimin artırılması, köylünün, çiftçinin ve ihracatın yoğun şekilde desteklenmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tüm siyasiler çağrıya uymalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki dövizlerin bozdurulması yönünde bir kampanya başlattığını anımsatan Aksakal, Başbakan Yıldırım'ın ise şu ana kadar 10 milyar dolar dövizin Türk lirasına çevrildiğini açıkladığını söyledi.

Türkiye'de yastık altında 150 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini belirten Aksakal, "Sayın Cumhurbaşkanın 'dövizinizi Türk lirasına çevirin' çağrılarını DSP olarak önemsiyoruz. Mutlaka bu tür uygulamalar hayata geçirilmelidir ancak toplumun bu çağrılara sağlıklı karşılık verebilmesinin tek yolu samimiyet hissedebilmesidir." diye konuştu.

Aksakal, hesabındaki 6 dolar 31 senti bozdurduğunu bildirirken, makbuzunu ise kamuoyuna açıkladı.

AA