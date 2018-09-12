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DSP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİĞDEM MERCAN YILIN KADIN SİYASETÇİSİ SEÇİLDİ

(KDH) Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Tarafından Organize Edilen Yılın Enleri Belirlenmeleri Arasında DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan En Aktif Bayan Başkan Olarak Yılın Kadın Siyasetçisi Seçildi.

DSP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİĞDEM MERCAN YILIN KADIN SİYASETÇİSİ SEÇİLDİ

(KDH) Kadınları Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Tarafından Organize Edilen Yılın Enleri Belirlenmeleri Arasında DSP İstanbul İl Başkanı Çiğdem Mercan En Aktif Bayan Başkan Olarak Yılın Kadın Siyasetçisi Seçildi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:29
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DSP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİĞDEM MERCAN YILIN KADIN SİYASETÇİSİ SEÇİLDİ

Ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Mercan kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür etti.

Öte yandan Sendikal haklar konusunda bir basın açıklaması yapan DSP İstanbul İl Başkanlığı ‘DSP olarak bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’ dendi.

DSP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan basın açıklaması şöyle;
‘Demokratik Sol Parti Onursal Genel Başkanı Bülent ECEVİT, siyasi hayatı boyunca işçi hakları için çalışmış ve haklı mücadelelerinde hiçbir zaman işçi kardeşlerimizi yalnız bırakmamıştır.

Toplu İş Sözleşmesi, sendikal haklar ve grev hakkının yanı sıra iktidarda olduğumuz son dönemde iş güvenliği yasasını hazırlayarak mecliste sabaha kadar geçmesini beklemiştir.

Ecevit sadece Türkiye için değil diğer ülkelere örnek teşkil etmesi amacı ile işçilerin temel hak ve özgürlüklere kavuşmaları için bu yasaları çıkarmıştır. Sendikalar farklı meslek gruplarının sesini daha iyi duyurmak için temel hak ve özgürlükleri savunarak ekonomik, demokratik, sosyal ve kültürel sorunlara sağlıklı çözümler üretmek ve buldukları çözümlerin siyasal platformlarda yer bulması, çözümlerin can bulması amacı ile kurulan örgütlerdir.

Bu düşüncelerle sendikaların bu haklı mücadelesini siyasal boyuttaki savunmasını üstlenmiş olan DSP bu mücadeleden vazgeçmeyecektir.’
Çiğdem Mercan DSP İstanbul İl Başkanı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ödül TöreniDspÇiğdem Mercan
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