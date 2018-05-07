Dr. Işık Özkefeli CHP'den aday adayı

Dr. Işık Özkefeli'nin basın açıklaması şöyle:

Değerli CHP emekçileri,

Kıymetli basın mensupları,

Değerli dostlarım ve her zaman arkamda olduklarını bildiğim ailem;

Bugün, yaşamımın önemli bir gününde beni yalnız bırakmayıp destek için gelen tüm dostlarım ve dava arkadaşlarıma gönülden hoş geldiniz diyorum.

Sefa geldiniz…

Selam olsun hepinize…

Selam olsun bedenleri şu an burada olmasa da gönüllerini yanımda hissettiğim tüm yoldaşlarıma,

Selam olsun bizden; yurdumun dağına, taşına, bereketli yağmuruna…

Selam olsun kanadı kırılmak istenen özgürlüğün sembolü kuşlarına..

Selam olsun soldurulmak istenilen yeşiline, kirletilmek istenen denizine

Selam olsun bizden; Cumhuriyetimin köylerine, kentine, kışlalarına, okullarına…

Selam olsun yandaşına peşkeş çekilen fabrikasına, köleleştirilmek istenen emekçisine, işçisine, köylüsüne, kim ve hatta ne olursa olsun yurdumun tüm güzel insanlarına…

Selam olsun şehit Kubilay öğretmene, Muammer Aksoy’a, Bahriye Üçok’a, Çetin Emeç’e, Ahmet Taner Kışlalıya, Uğur Mumcuya ve Deniz Geçmiş tüm devrim şehitlerine…

Selam olsun bizden;

Her karış toprağı kutsal,

Her karış toprağı şehit kanlarıyla yıkanmış,

Edirne’den Ardahan’a

Tarihlere sığmaz yurduma.

Selam olsun bizden,

Hürriyet uğruna can veren yiğitlere,

Selam olsun sınır boyunlarında bekleyenlere.

Selam olsun bize Cumhuriyeti hediye edenlere,

Binlerce selam olsun Mustafa Kemal’e…

Dostlarım!

Malum olduğu üzere en karanlık dönemlerden birisinde, en karanlık günlerin tam ortasındayız. “Zor” zamanları yaşıyoruz.

Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, Cumhuriyetin kazanımları fabrikaları peşkeş çekilmiş,

Bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları iftira ve hukuk dışı uygulamalarla dağıtılmış,

Memleketin tüm sırları satılmış ve memleketin her köşesi bilfiil emperyalizm tarafından işgal edilmiş, bir zamandayız.

Hatta bu iktidar sahipleri kişisel çıkarlarını, işgalcilerin siyasi amaçlarıyla birleştirerek düşmanla işbirliği yapmış, Oslo’da ve İmralıda terörist başı ile pazarlık etmiş, Habur kepazeliğini yaşatmıştır.

Halkımız, yoksulluk ve sıkıntı içinde ezik ve bir uçuruma yuvarlanmaktadır.

İşte böyle bir zamanda ben Dr. Işık Özkefeli,

Halide Edibin meydanlardaki önderliğini,

Nezahat onbaşının kararlığını,

Karda kışta cepheye top mermisi taşıyan Şerife bacının özverisini,

Erzurumlu Kara Fatma’nın atikliğini,

Halime çavuşun başkaldırısını,

Hafız Selman hanımın inancını,

Gördesli Makbule’nin kahramanlığını,

Tayyar Rahmiye’nin, Nenehatun’un cesaretini,

Milli mücadelenin kahraman kadınlarının ruhunu

Tam buramda, yüreğimin en derin yerinde duyumsayarak,

Türkiye Cumhuriyetinin bekçisi ve emanetçisi bir Türk kadını

Ve bu memleketin bir evladı olarak

Şu an, hemen burada

Mustafa Kemal Atatürk tarafından Gençliğe Hitabede bana verilen“Türk bağımsızlığını ve Cumhuriyetini ilelebet muhafaza etmek” görevini yerine getirmek üzere Milli Mücadele şehri Samsun’dan ilk adımımı atıyor,

CHP SAFLARINDA 27. DÖNEM İÇİN SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDUĞUMU SAMSUN KAMUOYUYLA PAYLAŞIYORUM.

Ben 1970 Samsun doğumluyum, Türkiye Cumhuriyetinin olanaklarıyla tıp doktoru Cumhuriyet kadınıyım. Yıllarca sendikal mücadelede meslek odam olan Samsun Tabip Odasının çeşitli kademelerinde yer aldım. 2006-2012 arası ADD Çarşamba Şube Başkanlığı, 2010-2012 arası CHP Çarşamba İlçe Sekreterliği görevlerinde bulundum.

Son iki yılda ADD Samsun şubesi başkanı olarak birçok gözlemde bulunma fırsatım oldu. Samsun’un sorunlarını biliyorum. Sadece Samsun değil, tüm ülkemin sorunlarını biliyorum. Bu sorunları çözme konusunda çalışma azmi içindeyim ve bunu ülkem için bir görev, bir sorumluluk olarak görüyorum.

Diyorum ki;

Demokratik mücadelede bir nefes olmaya,

Vatan uğruna yanmaya, volkan olup yağmaya

Karanlıkları aydınlatmada bir IŞIK olmaya geldim…

Bu ülke bize ebeveynlerimizden miras kalmadı!

ATALARIMIZIN emaneti olan bu güzel ülkemizi!

Çocuklarımız adına ödünç aldık.

Bunca vurdumduymazlık!

Ayyuka çıkan aymazlıklardan sonra!

Bir gün torunlarımız:

- Büyükanne, anlatsana bana DEMOKRASİYİ!

Veya:

- Dede, saysana AKP den önceki; bizim olanları!

Derlerse:

Başımızı öne eğmeden verebilecek yanıtlarımız olmalıdır. Benim ve Tüm Türk Milletinin Atatürk Türkiyesine, Cumhuriyete ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımıza borcumuz var.

Dostlarım!

Biz teslim olmadıkça, biz vazgeçmedikçe hiç bir ferman bize zincir vuramaz. Çünkü bu memleket bizim, bu sevda bizim…

Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden emperyalistler ve onların Truvaları emellerine kavuşamayacak…

Biliyorum;

Sizin, benim ve tüm yurtseverlerin dert sahibi olduğu bir zamandayız.

Bir derdimiz var, biliyorum..

Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürlüğü, adaleti, eşitlik ve dayanışmayı, üretmeyi ve hakça paylaşımdan yana sosyal demokrat yönetim anlayışını hâkim kılmak.

İşte bizim derdimiz bu!

Ve bunu başarabiliriz.

Bunu hep birlikte başarabiliriz.

Çünkü gerekli olan kudret sizin bakışlarınızda, yüreğinizde ve her birimizin bakışlarında vardır.

Güzel ülkemin ve şehrimin hak ettiği güzel geleceği ortak akıl, özgürlük ve bilimle inşa edeceğimiz güzel, mutlu günlere olan inancımın dayanağı da budur.

Biliyor ve inanıyorum ki; aydınlık Türkiye için tam bağımsızlık ve demokrasi olmazsa olmaz koşuldur.

Dünya görüşümüz Atatürk’ün yoludur ve bu yol Türkiye’nin koşullarına en uygun olanıdır.

Bu yolu gösteren tabelada “Kemalizm” yazar.

Merhum Ahmet Taner Kışlalı’nın ifade ettiği gibi “Kemalizm Geçmişin Bekçiliği Değil! Geleceğin Öncülüğüdür...”

Geçmişimiz; milliliğimiz, geleceğimiz evrenselliğimiz demektir.

Hedefimiz; muasır medeniyet seviyesine ulaşmaktır.

Tam bağımsızlık ve özgürlük temel şiarlarımız, altı ok ihtiyacımız olan silahlarımızdır.

Böyle bir ahval ve şeraitte; ülkemizin mevcut durumu benim asker olmamı gerektirmektedir.

Bu sebeple önce Mustafa Kemal’in askeriyim.

Ama inanıyorum ki 24 Haziran’da bu emperyalist kuşatmadan kurtulacağız ve 25 Haziran bizler için huzurun adı olacak. İşte bu amaç için milletvekili aday adayıyım.

Ülkemin üzerindeki kara bulutları dağıtacak, ufkunu aydınlatacak, önünü açacak ve huzura kavuşturacak güçlü nefes olacağız.

Durmayacağız, beklemeyeceğiz, gecikmeyeceğiz…

Hemen başlayacağız…

Çalmadık kapı, girmedik hane bırakmayacağız…

Hasretleri bitireceğiz, yurttaşlarımıza umut olacağız… Sadece konuşmak için değil sizleri de dinlemek için geleceğim. Her zaman her yerde asil ve vekil toplantılarımız ile sizlerle kucaklaşacağım.

AKP’nin bu basiretsiz yönetimini tarih karanlık bir dönem olarak yazacak. Bizler, bıkmadan usanmadan yurttaşlarımıza son 16 yıllık yıkımı anlatacağız.

Yetmez, anlatacağız… Her bir yurttaşımıza çözüm olacağız, umut olacağız, ışık olacağız.

Biz Cumhuriyet güneşinin doğduğu Samsun’dan artık yeter diyoruz.

Bildiğiniz gibi en karanlık zaman, aydınlığın habercisidir. İşte bu aydınlanmada bir tutam Işık olmak için, çalışmaya yine çalışmaya varım…

Dün Cumhurbaşkanı adayımızın açıklanması sırasında; Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu konuşması, geleceğe olan inancı bana önemli mesajlar vermiştir. Bu mesajın en önemli olanı önümüzdeki seçimleri tek adam sultasını destekleyenlerin değil, tam tersine Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kendisine örnek alanların, onun izinden yürüyenlerin kazanacağıdır.

Bu yüce yolda yürürken fikrimle, icraatımla, maddi manevi tüm gücümle, gerekirse hayatım pahasına bu güzel şehre, siz değerli hemşerilerime hizmet edeceğime, TBMM’de sizlerin sesi olmaya namusum ve şerefim üzerine yemin ediyor, söz veriyorum.

Bu düşüncelerle yoldaşlarımı, dostlarımı ve tüm dava arkadaşlarımı karanlıkları aydınlatan IŞIK olmak için mücadeleye davet ediyorum…

Hak, hukuk ve adalet için…

Mustafa Kemal’in izinden ışıl ışıl IŞIKLI günler için…

Yaşasın onurlu mücadelemiz

Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi…

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk

YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ…