DP'nin yeni başkanı belli oldu

Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan kongrenin genel başkanlık seçiminin salt çoğunluk aranmayan üçüncü turunda Uysal, 444 delegenin oyunu alarak DP'nin yeni genel başkanı oldu.
Son Güncelleme: 07.05.2012 01:18
DP 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa seçildi.
DP 8. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa seçildi.
Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan kongrenin genel başkanlık seçiminin salt çoğunluk aranmayan üçüncü turunda Uysal, 444 delegenin oyunu alarak DP'nin yeni genel başkanı oldu.