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Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

06 Kasım 2018 Salı 19:02
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Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, down sendromluotistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel KuruluDown SendromluOtistikMeclis Araştırma Komisyonu
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