Down sendromlu ve otistik bireyler için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

TBMM
TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
AA
TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
TBMM
TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
AA