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Dört dörtlük değilse de iyi şeyler yaptık

Bakan Yazıcı, bölgedeki depremin ardından hükümetin tüm imkanlarını Van ve Erciş'in yeniden hayat bulması için seferber ettiğini söyledi.

Dört dörtlük değilse de iyi şeyler yaptık

Bakan Yazıcı, bölgedeki depremin ardından hükümetin tüm imkanlarını Van ve Erciş'in yeniden hayat bulması için seferber ettiğini söyledi.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 16:19
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Dört dörtlük değilse de iyi şeyler yaptık

Van'da temaslarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, ilin sorunlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra Akdamar Otel'de deprem sonrası ilin ekonomik ve ticari durumunun değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Meslek odalarının temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Bakan Yazıcı, meydana gelen deprem felaketlerinden sonra alınan mesafeyi görmek ve bakanlığın faaliyetleri çerçevesinde yapabilecekleri çalışmaları gözlemek üzere Van'a geldiğini anlattı.
Depremden sonra devletin bütün kurumlarıyla, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle adeta, Türkiye'nin Van'a aktığını ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:
''Türkiye'de yaşayan bütün insanların bu tür olaylar karşısında hiçbir ayırım yapmadan, doğulusu-batılısı, kuzeylisi-güneylisi demeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çatısı altında düşünce, inanç, mezhep ve meşrep olarak hiç ayrımız gözetmeden bizatihi insanımızın ve kardeşimizin acı gününde birliğimizi, bütünlüğümüzü ve bütün imkanlarımızı seferber ederek ortaya koyduk. Acıları paylaştık ve o günden bu yana yaraları sarmaya çalışıyoruz. Elbette ateş düştüğü yeri yakar. 644 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Ölüm sonsuz bir yolculuk, ebedi aleme göç ve ondan geriye dönüş yok. Ama ölenle ölünmez, kalanlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçlerden ders alacağız. Hasarların nedenini hafızamızdan çıkartmayacağız, bundan sonraki yapılaşmalarda o hassasiyetleri göstereceğiz. Elbette kurumlar, bireyler ve devlet olarak hepimiz ders alıyoruz. Bu anlamda deneyimlerimiz güçleniyor. Hükümetimiz bütün imkanlarını Van ve Erciş yeniden hayat bulması için seferber etti. Çok şey söyleyenler ve eleştirenler oldu. Elbette dört dörtlük yaptığımız iddiasında değiliz ama hep iyi şeyler yapma gayreti içinde olduk'' dedi.
Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yazıcı, konuşmasına şöyle bitirdi:
''Biz sizin için varız. Gündemimizde insan ve Türkiye'de yaşayan herkes var. sinerji ve enerjimizi sizden alıyoruz. En büyük zenginliğimiz kardeşliğimizdir. Hiç kimse bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamaz. Bizim toplumun en dinamik güçleri olan esnaf, sanatkar, tüccar ve sanayicimiz bu konulanda aktif olmalıdır. Daha yönlendirici olmalı, daha bilgece davranmalı ve yanlış yapanları uygun zamana ve ortamda uyararak kardeşliğimizi hatırlatmamız gerekiyor.''
Toplantı sonunda TESKOM tarafından 2 milyon liraya yapacak olan okul, TOBB'un yapacağı Fen Lisesi, öğrenci pansiyonu, spor kompleksi ile TESK ise Van Esnaf ve Sanatkarlar Birliği hizmet binasını yapılması için 2 milyon lira katkı sunulmasıyla ilgili protokoller imzalandı.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mirza Nadiroğlu, Bakan Yazıcı ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na birer adet dokuma ipek halısı hediye etti.
Bakan Yazıcı, temaslarını sürdürmek için beraberindeki heyetle helikopterle Erciş'e hareket etti.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 08:20
Anahtar Kelimeler:
Dört DörtlükIyi şeylerBakan Yazıcı
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