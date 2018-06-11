"Dolar, faiz, avro aşağı doğru inecek. Bunu başaracağız"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına, kız kardeşi Meryem Dönmez ile katıldı.

İftar programının ardından Silivri sahilinde düzenlenen mitingde konuşan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile ekonomi, siyaset, eğitim ve sanayiyi tartışmak istediğini söyledi.

Erdoğan'ı bir televizyon kanalında tartışmaya davet eden İnce, şöyle konuştu:

"Beğendiğin bir televizyon kanalında karşıma çık tartışalım. '1. dönemim çıraklık, 2. dönemim kalfalık, 3. dönemim ustalık, 4. dönemim büyük ustalık' diyorsun. Meğer kek ustasıymışsın kek. Her mahalleye bir kıraathane açacakmış, çaylar ve kekler beleşmiş. Yani 'Ben sizi iş sahibi yapamam ancak bir çay ve kek veririm' diyor. AK Parti'ye oy verecek kardeşime sesleniyorum, gündüz bir kek ve çay ile idare etin, akşam eve gidince ne yiyeceksin. Bedava kek ile çay içmek isteyenler Erdoğan'a, iş isteyenler İnce'ye, oy versin." diye konuştu.

İnce, Türkiye'nin marka üretemediği için para kazanamadığını öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan'a, 'Sen otomobilin kaportasına talipsin ben beynine talibim' dedim. Bana 'Sen fizikçisin bu devletin sorunlarını çözebilir misin?' diyorlar. Dünyada Nobel Ekonomi Ödülünü alan ilk kişi bir fizikçidir. Matematik bilen adam, ekonomi yönetir, hiç merak etmeyin. Bir de politikaları dürüst yapacaksın. Ziraat Bankası bir medya kuruluşuna 1 milyar dolar verdi. Bu bir kişiye verileceğine, yüz bin çiftçiye verilebilirdi. Erdoğan ile benim aramdaki fark bu. Niye erken seçime gittiler, çünkü Türkiye'de büyük sorunlar var. Ekonomik kriz kapıda. Erdoğan seçilirse dolar 8 lira olacak, kamyon duvara toslayacak, Türkiye'nin yeni bir umuda ihtiyacı var. Yeni bir yüze, yeni bir iddiaya, yeni bir Cumhurbaşkanına ihtiyacı var. 16 yıl önce iktidara geldiğinde fakir fukarayı temsil ediyordu ama artık değil. Artık o saraylı birisi, milletin evladı benim, halk çocuğu benim, saraylı o. Erdoğan beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim. Size demokrasi, özgürlük, refah, huzur vaadediyorum. Türkiye'de bütün gazeteler televizyonlar onun. Onun yayınlarını, kesintisiz veriyorlar, benimkini 3-5 dakika veriyorlar. Onun devletin televizyonunda, benim, milletin gönlünde yerim var."

Muharrem İnce, kendisine "Parayı nereden bulacaksın, kaynak nerede?" şeklinde soru yöneltildiğini belirterek, "4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar para harcadılar. Suriyeli'ye nereden bulduysan ben de oradan bulacağım. Erdoğan, kiminle kavga ettiyse o yükseldi. Faizle kavga etti, faiz yükseldi, dolar ile kavga etti, dolar yükseldi, İnce ile kavga etti İnce yükseldi. Şimdi Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle İnce, cumhurbaşkanlığı koltuğuna çıkacak, dolar, faiz, avro aşağı doğru inecek. Bunu başaracağız, hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı olduğunda her akşam televizyonlara çıkmayacağını, yanına yandaş gazetecileri alıp çanak sorular sordurmayacağını dile getiren İnce, "Televizyona üniversite öğrencileri ile çıkacağım. 'Bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz' diyeceğim. Gençler, pısırık olmayacak, girişimci olacak. Her yıl 10 bin öğrenciyi doktora için yurt dışına göndereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

TRT'nin milletten topladığı parayla sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yayın yaptığını öne süren İnce, "TRT'ye bunun hesabını sormazsam adam değilim. Medya patronları, o gazete ve televizyonlarının sahibi olabilirsiniz ama yazmaya ve göstermeye mecbursunuz. O VakıfBank, Halkbank ve Ziraat bankalarının genel müdürlerini değiştirdiğimde kredileri bir bir inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.