Doğu'da 'Teröre Tepki Mitingi' hazırlığı

Parti temsilcileri, Doğu'da teröre karşı geniş katılımlı bir miting hazırlığı haberlerini değerlendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Meclis'te oluşan siyasi iklimin, Yenikapı ile farklı bir noktaya geldiğine işaret ederek, bunun devamının, siyasal uzlaşma açısından yararlı olduğunu dile getirdi.

Herkesin 15 Temmuz'dan ders alarak eleştiri ve özeleştiri yapması gerektiğini kaydeden Gök, "Siyasi partilerin demokratik yaşam için ne denli önemli olduğunun görüldüğü ortamda, uzlaşma ve Türkiye'yi birlikte yönetme anlayışının egemen olmasını dileriz." diye konuştu.

Gök, gerek parlamento içinde gerekse parlamento dışındaki siyasi partilerin de Türkiye'nin bu iklimi içinde yer almasını temenni etti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da terör sorunun sadece miting yaparak, bayrak gösterilerek çözülemeyeceğini, terörle devletin etkin mücadele etmesi gerektiğini belirtti. Altay, ancak ortak tavır alınması gerekiyorsa CHP'nin bu tavrı alacağını söyledi.

"Bölge imajına zarar verir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti, CHP ve MHP'nin katılımıyla PKK terör örgütüne yönelik Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir miting yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını savundu.

15 Temmuz'dan 7 Ağustos'a kadar her gün her kesimden insanın demokrasi nöbeti tuttuğunu, darbeye karşı geldiğini anlatan Akçay, son olarak da 7 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilen "Demokrasi ve Şehitleri Anma Mitingi" ile nöbetlerin taçlandırıldığını hatırlattı. Yenikapı'da güzel bir tablonun ortaya çıktığını dile getiren Akçay, "Güzel bir atmosfer sağlandı. Yenikapı buluşması her türlü teröre, her türlü darbeye karşı demokrasi ve şehitleri anmak için yapıldı. 'Doğuda da teröre karşı yapalım' derseniz terörü sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile anmış olursunuz, bu da yanlış bir yaklaşım olur. Teröre karşı bölgesel miting yapılması o bölge imajına zarar verir." diye konuştu.

Ülkenin yer yerinde terörün var olduğunu söyleyen Akçay, "Ankara'da, İstanbul'da da bombalar patladı. Buralarda da terör kendini gösterdi. Dolayısıyla teröre ve dabecilere karşı topyekün cevap, Türkiye'nin her yerinden 7 Ağustos'ta yapılan mitingle verildi." ifadesini kullandı.

"Sadece bir mitinge hapsedilmesi doğru olmaz"

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Dağkapı'da, Mardin, Van ve Hakkari'de de insanların demokrasi nöbeti tuttuklarını anımsattı.

Bölgenin, askeri darbelere karşı güçlü bir hafızasının olduğunu dile getiren Miroğlu, "Bu hafıza dile gelmiş oldu bir bakıma. Çarşamba gününe kadar insanlar dimdik bu yerlerde ayaktaydılar." diye konuştu.

Bölgede mitingler düzenlenmesi düşüncesinin isabetli olduğunu belirten Miroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece bir mitinge hapsedilmesi de doğru olmaz. Bence özellikle PKK ve FETÖ arasındaki iş birliğinin ortaya çıkarılması bakımından da bölge önemli bir hafıza alanı. Bunu çok iyi tespit etmek lazım. Şimdi medyamızdaki yorumların biraz bunu soyutlayarak yapıldığını görüyorum. Bu çok yanlış. Bir Hrant Dink cinayeti bile cinayetin işlendiği tarihten 10 yıl öncesine götürülebiliyorsa bu iki örgüt arasındaki bazen 'de facto', bazen de çok açık iş birliklerinin hangi tarihlerden başlayıp bugünlere kadar geldiğinin çok sağlam bir biçimde araştırılması gerekiyor. Hangi örgütün hangi eyleminin diğerine yaradığının çok iyi tespit edilmesi gerekiyor."

KCK operasyonlarının ve Uludere olayının terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını ifade eden Miroğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki halkın, darbelere karşı direnişinin ve ortaya koyduğu büyük cesaretin bu hafızayla ilişkili olarak anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Orhan Miroğlu, FETÖ'ye karşı verilecek mücadelede, bu örgütün Doğu ve Güneydoğu'daki ortamı yönlendirdiği gerçeğinden hareket edilmesinin ve kamuoyunun doğru bilgilenmesinin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Miroğlu, "Mitingler buna da hizmet edecektir. Bu çok önemli bir şey olacak. Burada tabii sadece siyasi partilerimizle sınırlı bir destekten de bahsetmiyoruz. Ben bu mitinglere bütün sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerimizin, birtakım güçlü aşiretlerimizin de çok büyük destek vereceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok doğru bir adım"

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi illerde teröre karşı düzenlenmesi düşünülen mitinglerin çok doğru bir adım olacağını belirterek, "Terör her şeyden önce Türkiye'nin bütünlüğüne kastetti. Hem Fetullahçı terörü hem PKK. İkisinin ortak bir amacı var maalesef." dedi.

FETÖ'ye karşı Türkiye'nin nasıl bir mücadele verdiğini hep beraber gördüklerini dile getiren Kayatürk, "Ben Van'da hayatımda görmediğim kalabalıklar gördüm. Söz konusu başka bir terör olduğunda yine aynı mücadele verilebilir." ifadesini kullandı.

Kayatürk, şunları kaydetti:

"Mesela Van'da, bizim teşkilatlarımızın Türk bayrağına karşı bir sevgisi vardı. Fakat Türk bayrağının her tarafa götürülmesinde de bir durgunluk vardı. Bazen, 'Gittiğimizde HDP'lilerle aramızda sıkıntı oluyor' diye endişe duydukları oluyordu. Bu sefer bu bayrak meselesi aşıldı. Bir eşik vardı, o eşik aşıldı. Van'da mesala 150-200-300 metrelik bayraklarla onbinler yürüdü. Ben bölgede böyle bir mitinge ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özellikle Van'da bu ihtiyaç çok belirgindi. Bize de çok belirgin bir şekilde söylediler. Bence iyi olur. Bölge insanı kendisini o kadar net ortaya koydu ki Van'daki heyecan hiçbir zaman İstanbul ve Ankara'daki heyecandan az değildi."