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Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi.

Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi.

17 Nisan 2017 Pazartesi 15:47
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Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin oyu eridi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde daha önceki seçimlerde tercihini HDP'den yana kullanan seçmenin önemli bir kısmı, anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini değiştirdi. HDP'nin içerisinde yer aldığı "Hayır" cephesinin oy oranı halk oylamasında düştü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki seçimlerde HDP'ye oy veren seçmenlerin önemli bir bölümü anayasa değişikliği halk oylamasında tercihini "Evet"ten yana kullandı.

HDP'nin önemli bir oy kaybı yaşadığı bölgede, vatandaşlar, bunun terör örgütü PKK'nın şehirlerde çukur kazanarak hayatı yaşanmaz hale getirmesi, terör saldırıları ve örgütün vatandaş üzerindeki baskısının sona ermesinden kaynaklandığı yorumunu yaptı.

Bölgede güvenlik güçlerince yürütülen başarılı terörle mücadelenin yanı sıra PKK'nın kentlerde siyasetçilere yönelik saldırılarını artırması ve İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri de seçmenin tercihinin değişmesinde etkili oldu.

"Evet" cephesi oy oranını yükseltti

Anayasa değişikliği halk oylamasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden aralarında terör saldırılarının yoğun yaşandığı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu 6'sında "Evet" cephesi, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre oy oranını yükseltti.

Güneydoğu'da 30 yılı aşkın süredir kanlı eylemlerini sürdüren terör örgütü PKK'nın hedef tanımayan saldırılarından rahatsızlık duyan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmak yerine söylem ve eylemleriyle "terör örgütünün yanında" görüntü sergilemekten kaçınmayan HDP ve DBP'ye tepki gösteren vatandaşlar tercihini "evet"ten yana kullandı.

Yerleşim yerlerinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarla teröristlerden temizlenen, huzurun sağlandığı Diyarbakır'ın Sur, Mardin'in Nusaybin, Şırnak ile Cizre ve Silopi ilçeleri ile Şanlıurfa'da AK Parti'nin desteklediği evet cephesi oylarında 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla önemli artış gözlendi.

Mardin'de, geçen yıl 10 Kasım'da makam odasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, Kaymakam Safitürk'ün şehit düştüğü Derik ilçesinde, Sur'da PKK'nın 15 ton patlayıcıyla düzenlediği, 13 kişinin yaşamını yitirdiği Dürümlü mezrasında da oy oranında yükseliş görüldü.

Bölgedeki oy artışında DBP'li belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmelerin de etkili olduğu dikkat çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Anadolu BölgesiHDPAnayasa Değişikliği
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