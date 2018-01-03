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Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'teki menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı: Kerkük'teki menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:53
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Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

Türkiye, Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Irak Türkmen Cephesi’nin Kerkük şehri Askeri semti sorumlusu Alaattin Maksut Ali'nin dün akşam saatlerinde Kerkük'te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu öldürüldü

Iraklı Türkmenler ve tüm Irak halkına başsağlığı dilenen açıklamada "Irak'ın zengin nüfus mozaiğinin modelini teşkil eden Kerkük halkının uzun yıllar boyunca maruz kaldığı acıları artık geride bırakmaya başlaması gereken bu dönemde düzenlenen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Yetkili Irak makamlarını kentteki tüm unsurların güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kerkük’te terör odaklarının halen varlığını sürdürdüğünü gösteren bu saldırıyı düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıKerkük SaldırıAlaattin Maksut AliITCırak Türkmen CephesiITC Kerkük
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