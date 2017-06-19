Dışişleri Bakanlığı: Saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Finsbury Park bölgesindeki bir cami yakınlarında, Müslümanları hedef alan, bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kutsal ramazan ayında masum insanlara karşı düzenlenen ve Birleşik Krallık’ın geleneksel çok kültürlü, karşılıklı saygı ve hoşgörüye dayanan toplumsal düzenini ve huzur ortamını bozmayı amaçlayan bu saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetliyoruz. Birleşik Krallık halkına içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye ve Türk halkının, terörle mücadele konusunda Birleşik Krallık ile tam bir dayanışma ve iş birliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi.

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, teravih çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.