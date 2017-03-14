Dışişleri Bakanlığı: Mogherini ve Hahn'ın basiretsiz açıklamaları değer taşımıyor

Dışişleri Bakanlığından, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'ın, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere dair "basiretsiz açıklamalarının" bir değer taşımadığını bildirildi.