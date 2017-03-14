Dışişleri Bakanlığı: Mogherini ve Hahn'ın basiretsiz açıklamaları değer taşımıyor

Dışişleri Bakanlığı, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn'ın, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere dair "basiretsiz açıklamalarının" bir değer taşımadığını bildirildi.
AA
Dışişleri Bakanlığından, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve AB Komiseri Hahn'ın, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere dair "basiretsiz açıklamalarının" bir değer taşımadığını bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn'ın, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gelişmelere dair "basiretsiz açıklamalarının" bir değer taşımadığını bildirildi.
AA