Dışişleri Bakanı Davutoğlu İsviçre'ye gidecek

ANKARA - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından düzenlenecek, "Suriye’ye Komşu Ülkeler Bakanları" toplantısına katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yarın yapılacak toplantıya Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Lübnan Sosyal İşler Bakanının katılacağı bildirildi.

Toplantıda Suriye’deki olaylar nedeniyle komşu ülkelere sığınan insanların durumuna uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, Suriyelilere evsahipliği yapan ülkelerle uluslararası camianın yük paylaşımı konularında izlenecek stratejilerin belirleneceği bildirildi.

Açıklamada, "Toplantı sırasında ayrıca, 30 Eylül-4 Ekim 2013 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek BMMYK 64. İcra Konseyi Toplantısı sırasında, 'Suriyeli Sığınmacılara Evsahipliği Yapan Ülkelerle Dayanışma ve Yük Paylaşımı' konulu ve tüm BM üyelerinin davet edildiği üst düzey toplantıda kabul edilecek belgeler ele alınacaktır" denildi.