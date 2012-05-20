Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Chicago'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ''Makedonya Dostluk Ödülü'' verildi.

Davutoglu, NATO zirvesi için geldiği Chicago'da, Chicago Birleşik Makedon Diasporası'nın düzenlediği programa katıldı.

Chicago Hilton Oteli'nde, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi Ivanov ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki'nin de katıldığı törende, Davutoğlu'na ''Makedonya Dostluk Ödülü'' takdim edildi.

Davutoğlu, ödülü alırken yaptığı konuşmada ''Bu ödülü Türkiye Dışişleri Bakanı olarak degil, bir Türk vatandaşı olarak, Makedonya'ya dost tüm Türk milleti adına alıyorum'' dedi.

Makedon diyasporasının, Makedonya dışında her zaman Türk kardeşleriyle bir arada olduğunu belirten Davutoğlu, ''Başta ABD'dekilen olmak üzere Türk temsilcilikleri Makedonya dışındaki Makedonlara yardıma her zaman hazırdır'' dedi.

Davutoğlu, ayrıca ''Türkiye, ne kadar uzun sürerse sürsün, Makedonya'yı anayasal ismiyle tanımaya devam edecektir'' diye konuştu.

