Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Chicago'da

Davutoğlu'na ‘Makedonya Dostluk Ödülü’ verildi

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Chicago'da

Davutoğlu'na ‘Makedonya Dostluk Ödülü’ verildi

20 Mayıs 2012 Pazar 11:52
428 Okunma
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Chicago'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ''Makedonya Dostluk Ödülü'' verildi.
Davutoglu, NATO zirvesi için geldiği Chicago'da, Chicago Birleşik Makedon Diasporası'nın düzenlediği programa katıldı.
Chicago Hilton Oteli'nde, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorgi Ivanov ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki'nin de katıldığı törende, Davutoğlu'na ''Makedonya Dostluk Ödülü'' takdim edildi.
Davutoğlu, ödülü alırken yaptığı konuşmada ''Bu ödülü Türkiye Dışişleri Bakanı olarak degil, bir Türk vatandaşı olarak, Makedonya'ya dost tüm Türk milleti adına alıyorum'' dedi.
Makedon diyasporasının, Makedonya dışında her zaman Türk kardeşleriyle bir arada olduğunu belirten Davutoğlu, ''Başta ABD'dekilen olmak üzere Türk temsilcilikleri Makedonya dışındaki Makedonlara yardıma her zaman hazırdır'' dedi.
Davutoğlu, ayrıca ''Türkiye, ne kadar uzun sürerse sürsün, Makedonya'yı anayasal ismiyle tanımaya devam edecektir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 20.05.2012 03:53
Anahtar Kelimeler:
DavutoğluNATODışişleriMakedonyaChicago
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ