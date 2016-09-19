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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu resmi temaslarına başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu resmi temaslarına başladı.

19 Eylül 2016 Pazartesi 08:54
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, 71. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı Peter Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Eliot Engel ile görüşmeler yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri'ne katılmak için New York'a giden Çavuşoğlu pazar günü resmi temaslarına başladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans, 71. Dönem BM Genel Kurulu Başkanı Thomson, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide, AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Engel ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüşmesinde darbe girişimi, göç ve vize serbestisi konuları, BM Genel Kurul Başkanı Thomson ile darbe girişimi, mülteciler ve göçmenler ile Suriye dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Kıbrıs'ta devam eden müzakere sürecine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Çavuşoğlu'nun AB Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Lajcak ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkileri, vize serbestisi ve BM gündemindeki konuların değerlendirildiği ifade edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland ile de bir araya geldi. Görüşmede darbe girişimi sonrasındaki gelişmelerin ve Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 19.09.2016 08:55
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAvrupa BirliğiABFrans TimmermansBM
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