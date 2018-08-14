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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var." dedi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:11
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. 

Türkiye'nin davetini kabul ederek büyükelçilere hitap ettiği ve sorularına açık yüreklilikle yanıt verdiği için Lavrov'a teşekkür eden Çavuşoğlu, "Sergey Lavrov dünyada dışişleri bakanlarının duayenidir. Dolayısıyla ciddi bir bilgi birikimi ve tecrübesi vardır. Bu tecrübesini büyükelçilerimizle paylaştı. Birçok konuda Rusya Federasyonu'nun ve kendisinin vizyonunu bizlerle paylaştı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, basın toplantısının ardından düzenlenecek çalışma yemeğinde de ikili ilişkileri gözden geçireceklerini, en son Rusya'da ve Singapur'da bir araya geldiklerini belirterek "İkili ilişkilerimiz her alanda olumlu bir şekilde seyrediyor." diye konuştu. 

"Belli bir noktadan başlayarak bu sorunu da çözeceğiz"

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi projeleri hayata geçirmek için iki ülke liderinin çizdiği çerçevede çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Vize meselesi elbette önemli. Rusya vatandaşlarının ülkemize vizesiz bir şekilde seyahat etmesi bizleri mutlu ediyor. Bu sene Rusya'dan gelen turist sayısında da bir rekor kırılıyor. Daha fazla Rus turisti, dostlarımızı ülkemizde ağırlamaktan elbette mutluluk duyacağız. Bizim vatandaşlarımızın da vize sorunu yaşamadan ki, aramızda yaşanan bir hadise biliyorsunuz, ondan önce vizesiz bir şekilde vatandaşlarımız seyahat edebiliyordu, vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya Federasyonu'nu ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var. Belli bir noktadan başlayarak inşallah bu sorunu da çözeceğiz."

"Tüm İdlib'i bombalamak katliam olur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terörist var diye tüm İdlib'i bombalamak, sivilleri bombalamak katliam olur." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki rahip Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluVize AçıklamasıSergey Lavrov
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