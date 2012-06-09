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Diplomasi trafiği kemençenin ritmi kadar aktif

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin diplomasi trafiğinin kemençenin ritmi kadar aktif ve hareketli olduğunu söyledi.

Diplomasi trafiği kemençenin ritmi kadar aktif

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin diplomasi trafiğinin kemençenin ritmi kadar aktif ve hareketli olduğunu söyledi.

09 Haziran 2012 Cumartesi 14:14
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Diplomasi trafiği kemençenin ritmi kadar aktif
TRABZON

Bakan Davutoğlu, Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ı makamında ziyaret etti. Trabzon'un hem ekonomik hem de siyasi olarak bölgede önemli bir merkez olduğunu ifade eden Davutoğlu, Trabzon'un diplomasi için de önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını kaydetti.
Davutoğlu, "Trabzon sadece Türkiye açısından değil Asya'nın, Kafkasya'nın ve Hazar'ın da Avrupa'ya açılan kapısı olarak stratejik bir öneme sahiptir'' dedi.
Görüşmenin ardından Recep Kızılcık, Davutoğlu'na kemençe hediye etti. Davutoğlu da ''Türkiye'nin diplomasi trafiği kemençenin ritmi kadar aktif ve hareketli'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 06:14
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kemal canli 2012-06-09 14:51:01

sayin ahmet davutoglunu almanyada yasayan bir türk olarak takdir ediyor saygiyla kendisini selamliyorum ayrica hamburga gelirse kendisiyle görüsmek istiyorum

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