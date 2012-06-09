Bakan Davutoğlu, Trabzon Valisi Recep Kızılcık'ı makamında ziyaret etti. Trabzon'un hem ekonomik hem de siyasi olarak bölgede önemli bir merkez olduğunu ifade eden Davutoğlu, Trabzon'un diplomasi için de önemli toplantılara ev sahipliği yaptığını kaydetti.

Davutoğlu, "Trabzon sadece Türkiye açısından değil Asya'nın, Kafkasya'nın ve Hazar'ın da Avrupa'ya açılan kapısı olarak stratejik bir öneme sahiptir'' dedi.

Görüşmenin ardından Recep Kızılcık, Davutoğlu'na kemençe hediye etti. Davutoğlu da ''Türkiye'nin diplomasi trafiği kemençenin ritmi kadar aktif ve hareketli'' dedi.