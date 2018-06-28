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Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı. Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.

Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı. Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:35
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Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı

ANKARA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri sonuçlarını değerlendiren Karamollaoğlu, Türkiye'de kucaklaşmaya ihtiyaç duyulduğunu, 81 milyonla kucaklaşmak mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Karamollaoğlu, seçim başarısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini, yeni dönem Meclis çalışmalarında adalet, ahlak, eğitim ve ekonomi konuları üzerinde durulmasını temenni ettiklerini söyledi.

Saadet Partisinin oylarıyla CHP'nin Meclise vekil göndermesini ittifakın gereği olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "İttifaktan en fazla payı siz almak istersiniz ancak vatandaşın tercihi başka türlü olursa ona da yapacak bir şey yoktur." diye konuştu.

Bir gazetecinin sorusu üzerine, "Dip dalga bekliyorduk ancak olmadı." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Saadet Partisi olarak beklediğimiz neticeyi göremedik ama milletin iradesine de saygılıyız." dedi.

Karamollaoğlu, CHP listelerinden Meclise giren Saadet Partililere yönelik bir başka soruya, "Onlarla ilgili de yemin töreninden sonra konuşacağız. Belki başka partilerde aday gösterilmiş olanların içinde bize katılacak olan arkadaşlarımız olabilir." yanıtını verdi.

"Gerekirse tereddüt etmeden çekilirim"

Parti genel başkanlığı görevine devam edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine de Karamollaoğlu, "Devam etmemi istedikleri takdirde bu vazifeden imtina ediyorum diyemem ama en ufak bir tereddüt varsa ve değişim gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden çekilirim." diye konuştu.

Karamollaoğlu, yerel seçimlerde ittifak sürecinin devam edip etmeyeceği konusundaki soruyu yanıtlarken, mahalli seçimlerde ittifak konusunun gündemde olacağını düşünmediğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu24 Haziran Seçimleri
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