Dinçer öğretmenlere seslendi

ANKARA - Okulların kapanmasıyla sınıf ve okul öncesi branştaki öğretmenler, üç hafta sürecek hizmet içi eğitime alındı. Eğitim,

'in video konferans sistemiyle öğretmenlere hitap etmesiyle başladı.



Eğitimin mevcut durumundan memnun olunmaması durumunda değişimin şart olduğunu belirten Dinçer, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla dünyadaki uygulamalar arasındaki farklılıklara değindi.

Türkiye'nin 8 yıllık eğitim sonunda gelişmiş ülkelere kıyasla öğrencilerine 1 yıl eksik eğitim verdiğini ifade eden Dinçer, birinci sınıftan itibaren öğrencilere ders anlamında çok yüklenildiğini, bunun da okuldan kaçmanın yollarını aramaya neden olduğunu belirtti.

Türkiye'de 678 bin öğretmenin görev yaptığını belirten Dinçer, ''Ağustos ayında 40 bin öğretmen daha alacağız. Şubat ayında aldığımız 17 bin öğretmenle, alacağımız 40 bin öğretmen ilave olduğunda 57 bin öğretmenle Cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmenini bu yıl alacağız, o da bana kısmet oluyor'' dedi.

Çocuklara daha demokratik, toplumun farklı kesimlerine daha demokratik eğitim hizmetini sunmak zorunda olduklarını belirten Dinçer, ''Yakında 1 hafta, 10 günlük süre içerisinde, özellikle ortaokullardaki seçimlik dersleri kamuoyuyla paylaştığımız zaman göreceksiniz. Milli eğitim sistemi içinde çocuklarımızın potansiyelini nasıl açığa çıkaracağımıza dair yoğun çaba sarf edeceğiz göreceksiniz'' dedi.