'Diktatörlük' eleştirilerine yanıt verdi

TBMM Anayasa Komisyonu üyesi, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonunda 9 gün süren görüşmelerinde, 106 saat konuşma yapıldığını, bunun yüzde 52'lik kısmının CHP milletvekillerinin olduğunu belirtti.

Parlamento tarihinde, bu kadar az maddeye rağmen bu kadar çok konuşma yapılan bir süreç yaşandığına dikkati çeken Başer, hiç kimsenin sesinin kesilmediğini, komisyonda yemek tariflerinin bile yapıldığını dile getirdi.

Muhalefetin anayasa değişiklik teklifine dair eleştirilerine işaret eden Başer, AK Parti olarak, Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğunu baştan beri söylediklerini, rejimle ilgili tartışmaların 1920'de bittiğini, 1923'te de cumhuriyetin ilan edildiğini anımsattı.

Başer, "Anayasanın ilk 3 maddesinde yazılı olan kurallar bizim için geçerlidir. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. İnsan haklarına saygılı, dili Türkçe'dir, başkenti Ankara'dır' noktasında bizim herhangi bir değişiklik teklifiyle ilgili düşüncemiz yok. Olamaz da. Bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. " dedi.

"En fazla iki kez seçilebilirsin diyoruz"

Anayasa değişiklik teklifinin diktatörlüğe yol açacağına yönelik eleştirilere de yanıt veren Başer, AK Parti olarak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "En fazla iki kez seçilebilirsin" dediklerini söyledi.

"Bir partinin, kendi liderinin iki kez seçilmesi gerektiğini söylemesi, bunu anayasada yazdırması diktatörlük mü?" diye soran Başer, şunları kaydetti:

"Bizim isteğimiz, burada ebedi şefler, ebedi başkanlar olmasın. 6 kez gidip, 7 kez gelen, şapkayı alıp, kaçıp giden başkanlar da olmasın istiyoruz. Milletin emrinde olsun. Millet dışında hiçbir güç tanımasın. Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi veriliyormuş. Bir il başkanı seçtiğiniz zaman bile kendi çalışacağı insanları tayin hakkı veriyorsunuz.

Cumhurbaşkanı, vatana ihanet dışında yargılanmıyor. Biz hem göreviyle ilgili hem de diğer konularda cumhurbaşkanının yargılanmasını getiriyoruz. Meclis, cumhurbaşkanının emrinde bir Meclis değil ki. Onların endişesi şu: Bizim Erdoğan gibi bir tane liderimiz olmadığına göre, ondan daha millet sevdalısı kişi bulamayacağımıza göre, Erdoğan ilanihaye devam edecek gibi anlayışları var. Biz bunu engelledik zaten, korkmalarına gerek yok. Yüzde 51'i bulacak bir politika üretmeleri lazım. CHP eski Türkiye'de kalmış, 21. yüzyıl Türkiyesi'nin şartlarını, dünyanın şartlarını özümsemediğini düşünüyorum. "