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Diktatörlerle değil halklarla sıfır sorun dedik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Biz, komşularla 'sıfır sorun' derken, oradaki halklarla 'sıfır sorun' dedik, oradaki diktatörlerle değil" dedi.

Diktatörlerle değil halklarla sıfır sorun dedik

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Biz, komşularla 'sıfır sorun' derken, oradaki halklarla 'sıfır sorun' dedik, oradaki diktatörlerle değil" dedi.

26 Ağustos 2013 Pazartesi 08:40
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Diktatörlerle değil halklarla sıfır sorun dedik
SAKARYA

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, Anadolu Platformu tarafından düzenlenen "8. Anadolu Buluşmaları Değişen Dünya ve İslam Sempozyumu"nun kapanış toplantısında İslam Medeniyeti ve tarihini anlattı.

Bakan Davutoğlu, bazı kesimlerin, "neden Suriyelilere yardım ediyorsunuz?" diyerek hesap sorduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Daha önceki paradigmada maaşını ödeyemez durumda olanlar, şimdi bu hükümet 10 yıl içinde ekonomiyi 4 kat büyütmüş hem de başka bir mazluma sahip çıkıyor. Bunda da hiçbir payı yok, geliyor, 'bu parayı niye bunlara harcıyorsunuz?' diyor. Zihniyet meselesi."

Suriye'deki kimyasal silah saldırısına da değinen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"O resimleri hepimiz gördük. Gece ben belli bir vakitte telefon diplomasisi yaparken bir taraftan fotoğraflara bakıyordum. Yüreğimiz dayanmaz. İnsan olarak dayanmaz, Müslüman olarak dayanmaz, bu coğrafyanın insanı olarak dayanmaz. Buna rağmen dönüp bize diyebiliyorlar ki, 'neden orayla ilgileniyorsunuz' ya da 'neden Esed rejimiyle bu kadar sert tavır takınıyorsunuz?' Tarihe başka bir zilletle mi geçecektik? Eğer biz bugün Suriye'ye sahip çıkmasaydık, çocuklarımız ya da torunlarımızdan biri gidip, Suriye halkından özür dilemek zorunda kalırdı. Biz, komşularla 'sıfır sorun' derken, oradaki halklarla 'sıfır sorun' dedik, oradaki diktatörlerle değil. Eğer o diktatörler bizim anlayışımız içinde davranmış olsalardı bugün başlarına bu felaketler gelmezdi."

Zulüm ettikleri zaman tavır alırız

Bakan Davutoğlu, kimseyle hiçbir mezhep ve hiçbir etnikle kavgalarının olmadığını dile getirerek, "Ötekileştirmemiz de yok. Beşar Esad'a, doğru tavsiyeler ve doğru yolda yürümesi için tavsiyelerde bulurken onun Nusayri olduğunu biliyorduk ama hiç kimseyi dışlayarak bakmadık. Ama dinlemedi, Bizleri dinlemedi. Sayın Başbakanımızı, Cumhurbaşkanımızı dinlemedi. Defalarca gittik. Son gittiğimde Ramazanda 7 saat konuştum. 4 saati başbaşa. Dinlemedikleri, zulüm ettikleri zaman da tavır alırız" diye konuştu.

Mursi'yi hapiste tutabilirler ama ünvanını geri alamazlar

Mısır'daki askeri dardeye de değinen Davutoğlu, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Esad'a Nusayri olduğu için değil zalim olduğu için karşı çıktık, Sisi'ye de sunni olduğu için değil darbeci olduğu için karşı çıktık. Sayın Mursi'ye sahip çıkmamız, sadece şahsi dostluklar ya da belli siyasi ilişkiler dolayısıyla değil. Mısırın tarih boyunca, firavunlardan bu yana seçilmiş tek cumhurbaşkanı, tek siyasi lideri olduğu için. Belki  Mursi'yi hapiste tutabilirler ama bu ünvanını geri alamazlar. Mursi, Mısır tarihinin seçilmiş tek siyasi lideridir, tek cumhurbaşkanıdır. Şimdi bir kıyas yapacağım. Rahmetli Adnan Menderes, idam sehpasına yalnız yürüyordu ve hep onu yalnız bırakanlar eleştirildi. Haklı olarak eleştirildi. Şimdi bir darbeyle giden Adnan Menderes'e sahip çıkmak onur olur da bir darbeyle giden ve hapis çeken Mursi'ye sahip çıkmak yalnızlık mı, yanlışlık mı olur?" 

Bakan Davutoğlu'ndan Rabia işareti

Konuşması sırasında Rabia işareti yapan Bakan Davutoğlu, hakların yanında yer almaya devam edeceklerini ifade ederek, "Bu çünkü Türkiye'nin de içinde olduğu o büyük dönüşümün parçasıdır. Biz onlara sahip çıkmazsak, biz hem bu coğrafyanın bedelini ödememiş oluruz hem bu coğrafyada ayakta duramayız" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.08.2013 08:41
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluAkp
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