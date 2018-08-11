Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 6 Ağustos'ta selin yaşandığı Salur Mahallesi'nde inceleme yaptı. Seraları ve elma bahçelerini gezerek, bilgi alan Pakdemirli, çiftçilere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Burada bir açıklama yapan Pakdemirli, selden dolayı bazı tarım arazilerinde hasar yaşandığını, bölgenin yılda ortalama 10 kilogram yağış aldığını ve yağışın ortalama 50 kilograma çıktığını belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla yaşanan felakete müdahale ettiğine işaret eden Pakdemirli, "Herkes burada ve yoğun çalışma içinde. Bölgenin normal hayatına dönmesi için yoğun çaba ve gayret sarf ediliyor. Bölgede 610 dekar alanda zarar, 21 hayvan da telef olmuş gözüküyor." diye konuştu.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğüne değinen Pakdemirli, "Kimse endişe etmesin 10 gün içerisinde tüm zarar tespit edilmiş olacak. Devlet burada. Yaraları sarmak, şefkatli kollarıyla vatandaşını kucaklamak için buradadır. Tespitlerimiz devam ediyor. 10 gün içinde kesin sonuçlar çıkacak. Bu sonuçlara göre de devlet ne gerekiyorsa yapacak. Biz de bakanlık olarak yapmamız gerekenden fazlasını yapacağız. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifine borcu olan üreticilerimizin de borçlarını erteleyeceğiz. Zarar gören üreticiler başvurursa borçlarını erteleyeceğiz. Bin nasihat bir musibet' diyoruz ya. Musibetlerden ders almamız lazım." diye konuştu.

"Üreticimizin her türlü kaybı devlet tarafından karşılanacak"

Tarım sigortasının önemine işaret eden Pakdemirli, tarım sigortasının yaptırılması uyarısında bulundu.

Az bir bedelle büyük kaybın önüne geçildiğini anlatan Pakdemirli, "Musibet gelmeden önce nasihata mutlaka uyalım. Sizler mağdur edilmeden gerekli çalışmaları yapacak. Mevzuatsal bir düzenleme yapmamız gerekirse çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlıyoruz. Sizleri mağdur etmeden ama 'Gelecekte de bu olayların tekrarını yaşamayalım' diyoruz. Teraslandırma yapacaksak, yapacağız. Taşkın önlemeyle ilgili ne gerekiyorsa hızlı şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, 7 Ağustos'ta selin yaşandığı Karaköy Mahallesi ziyaretinde, halkla sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

Gazetecilerin Ordu'da yaşanan sele ilişkin sorusuna da Pakdemirli, "Ordu'da 950 çiftçiyle görüşülmüş ve 600-700 ton fındık zararını tespit etmiştik. Dün itibarıyla 2 bin çiftçiyle görüştük ve bin 100-bin 200 ton fındık zararının olabileceğini belirledik. 10 gün içinde kesin rakamları tespit edeceğiz. Üreticimizin her türlü kaybı devlet tarafından karşılanacak." karşılığını verdi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin de ilçenin 4 yılda 24 kez sele maruz kaldığını, felaketlerin yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli'ye AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş eşlik etti.