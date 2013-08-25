Dev projeler damgasını vuracak

ANKARA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nın, "Herkes İçin Ulaşım ve Hızlı Erişim" sloganıyla 5-7 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Açılışı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından yapılacak şuraya, cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde yabancı konukların yanı sıra, çok sayıda sektör temsilcisi, akademisyen, ve uzmanın katılımının beklendiğini bildiren Yıldırım, şura kapsamında karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay teknolojileri, haberleşme, boru hatları ve kent içi ulaşımdan oluşan yedi sektörün inceleneceğini ve bu sektörlere yönelik raporların katılımcıların görüşüne sunulacağını kaydetti.

Dünya ekonomik kriz ve etkileriyle boğuşurken, Türkiye'nin büyük projeleri birbiri ardına hayata geçirdiğini vurgulayan Yıldırım, 11. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'na da dünyanın imrenerek izlediği bu dev projelerin damgasını vuracağını söyledi.

Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne kavuşacak

Yıldırım, 2023 hedeflerinde Çanakkale'ye yapılacak boğaz köprüsü projesinin de yer aldığını belirterek, şurada bu projenin de masaya yatırılacağını bildirdi. Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne ilişkin proje çalışmalarının yapıldığını anlatan Yıldırım, "Proje henüz bitmedi ancak, proje güzergahı belirlendi" dedi.