Destici: Türkiye-Rusya arasında başlatılan görüşmeleri olumlu buluyoruz

ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye ile Rusya arasında yeniden başlatılan görüşmeleri olumlu buluyoruz. Türkiye-Rusya yakınlaşması, Suriye'de iç barışa dair olumlu adımların atılmasına sebep olur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, PKK tarafından Şırnak, Hakkari, Mardin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı, saldırılarda hayatını kaybeden güvenlik güçlerine ve sivillere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye-Rusya ilişkilerindeki normalleşme sürecine de değinen Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Parti olarak, Türkiye'nin komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmasını ve bu iyi ilişkiler neticesinde, Türkiye'nin lehine olacak politikalar üretilmesini ve geliştirilmesini istiyoruz. Türkiye ile Rusya arasında yeniden başlatılan görüşmeleri olumlu buluyoruz. Türkiye-Rusya yakınlaşması, Suriye'de iç barışa dair olumlu adımların atılmasına sebep olur. İnşallah, Suriye'nin toprak bütünlüğünün de muhafaza edilerek Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayacakları bir ülke tekrar tesis edilir."