Destici'den Yunanistan'a bayrak tepkisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına ilişkin, "İnşallah bugün yaktıkları, çirkin davranış sergiledikleri ay yıldızlı al bayrak gün gelir yine Atina semalarında dalgalanır. Herkesin haddini bilmesi lazım." dedi.

Destici, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bütün kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, Türkiye ve dünyada kadına şiddetin ve kadın ölümlerinin yaşanmamasını, kadınlara ve çocuklara yönelik tecavüz ve cinsel istismarın olmamasını istedi.

Mustafa Destici, İslam coğrafyasında iç savaşlar, yoksulluk, açlık, kan ve gözyaşı yaşandığına ve bu durumlardan en çok kadın ve çocukların etkilendiğine dikkati çekti.

Suriye'de kadınların hangi zulümlerle karşı karşıya kaldığını herkesin bildiğini vurgulayan Destici, "Yüreklerin kaldıramayacağı, vicdanların dayanamayacağı muamelelerle karşı karşıyalar. Başta dünyadaki bütün kadınlar olmak üzere herkesi bu kadınların sesine, çığlığına kulak vermeye davet ediyorum." dedi.

"Herkesin haddini bilmesi lazım"

Atina'da 5 Mart'ta yapılan bir gösteride ırkçı parti tarafından Türkiye Cumhuriyeti bayrağının yakılmasına tepki gösteren Destici, "Bu çirkin davranışı sergileyen Yunanlılara ve Yunan hükümetine söyleyeceğimiz şey şudur, geriye dönüp baktıklarında o şanlı ay yıldızlı al bayrağın kendi topraklarında ve semalarında da çok uzak olmayan zamanlarda dalgalandığını unutmasınlar. İnşallah bugün yaktıkları, çirkin davranış sergiledikleri ay yıldızlı al bayrak gün gelir yine Atina semalarında dalgalanır. Herkesin haddini bilmesi lazım." ifadesini kullandı

Destici; Türk bayrağına, Türk milletine, Türk devletine hakaret etme, onu aşağılama ve ona çirkin davranışta bulunmanın, hiç kimsenin haddi olmadığını belirterek, "Yunan hükümetinin bir an önce bu olayları çıkaranlarla ilgili hukuki işlemleri yapmasını ve bunlara fırsat vermemesini beklediğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Destici, Yunanistan'ın terör suçlularını da bir an önce Türkiye'ye iade etmesini isteyerek, "Ondan sonra Türkiye'den birtakım taleplerde bulunma hakkını kendisinde görsün." değerlendirmesinde bulundu.

"Hainlerin akıbeti bellidir"

Türkiye'nin içeride ve dışarıda teröre karşı mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğine dikkati çeken Destici, Zeytin Dalı Harekatı'nın çok başarılı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Hala içeride bu harekata karşı konuşanların bulunduğunu belirten Destici, HDP'li "sözde" bir milletvekilinin, "TSK'nin katliam yaptığı" iftirasını atmaktan geri durmadığını dile getirdi. Destici, bunlarla ilgili hukuki işlemlerin derhal başlatılmasını beklediklerini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"TSK'nin, kahraman, gazi Türk ordusunun katliam yaptığını söyleyecek kadar alçaklaşan, hainleşen birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisinde oturamaz. Buna müsaade edilmemesi lazım. Bu devletten aldığı maaşla geçinemez. Bunlarla ilgili yasal işlemlerin süratle yapılmasını ve hak ettikleri cezayla karşılaşmasını bu millet bekliyor. Bunlara asla taviz verilemez. Bunun adı düşünce özgürlüğü de olamaz. Kendi devletinin, milletinin birliğinin, ordusunun yanında durmayan bu devletin milletvekili de vatandaşı da olamaz. Olsa olsa hain olur ve hainlerin akıbeti de bellidir."

Destici, konuşmasının ardından Kızılayın "Anne, Baba, Abi, Oğul" kampanyası kapsamında kan bağışında bulundu.