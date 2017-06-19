"Demokratik muhalefeti güçlendiren taleplerde bulunduk"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İçtüzük değişikliğine ilişkin demokratik muhalefeti güçlendiren, iş yapma kabiliyetini artıran taleplerde bulunduk." dedi.

Turan, düzenlediği basın toplantısında, birkaç gün önce CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında tutuklama kararı veren hakimin kendisiyle bir masada uygunsuz fotoğraflarının olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Bahsi geçen fotoğrafta kendisini aradığını, ancak bir türlü bulamadığını ifade eden Turan, "Detaylı şekilde fotoğraf karesini incelediğimizde bir bardağın içerisinde fotoğrafımızı gördük. 7 Haziran kampanyası kapsamında binlerce fesleğen dağıtmıştık. Beyfendiler, hakimin olduğunu, benim olduğumu ve Rabia işareti yapanların olduğunu söylediler. Sonra tam bir CHP mantığıyla kıvırdılar ve hakimin verdiği kararın fesleğenden yola çıkılarak siyasi bir karar olduğunu söylediler." diye konuştu.

Turan, yapılan inceleme sonucunda fotoğraf karesinde yer alan kişileri de tek tek belirlediklerini anlattı.

İznini alarak ismini açıklayacağı kişilerin kimliğinin oldukça şaşırtıcı olduğunu belirten Turan, "Bu arkadaşlardan birisi Uysal Yılmaz, CHP'nin Bayramiç Yönetim Kurulu Üyesi. Rabia işareti yaptığı öne sürülen diğer kişi ise DSP'nin ilçe başkanı. Yaptığı işaret ise Galatasaray'ın aldığı 4 yıldıza atıfta bulunan bir işaretmiş. Edep dışı iddiaya maruz kaldım. İnsanların ne içtiği derdimiz değil. Ortaya çıkan belgeler onun adına mahcubiyet yarattı. Doğru olmadığını söylediğimiz halde Tuncay Özkan, Burcu Köksal, Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal ya Meclis kürsüsünde ya da sosyal medyada dile getirdiler. Siyasetin bu kadar ucuz olmaması gerektiği kanaatindeyim. Samimiyetten yoksun iddiaları ortaya atarsanız sittinsene iktidar olamazsınız." dedi.

TBMM çalışma takvimi

Bülent Turan, TBMM İçtüzüğünün 1 Temmuz ve 1 Ekim arasında çalışmamayı, milletvekillerinin seçmenle buluşmasını öngördüğünü anımsattı.

Bu dönem süreci biraz daha uzatarak dün akşam itibarıyla çalışmalara ara verdiklerini anlatan Turan, ancak Adalet Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Turan, 1970'li yıllarda hazırlanan İçtüzüğün revize edilmesi için çeşitli zamanlarda talep olduğunu, AK Parti'nin de bu taleplere iştirak ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"İçtüzük değişikliğine ilişkin olarak demokratik muhalefeti güçlendiren, iş yapma kabiliyetini artıran taleplerde bulunduk. Daha önce de benzer talepler olmuştu ama hep yarım kalmıştı. Ne yapacağımızı daha önce siyasi partilerle bir araya gelerek 1-2 madde dışında görüşmüştük. Hemen hemen tüm maddelerde ortak bir metin ortaya çıkmış. Sizlere bile sorsam ortak sıkıntıları kolaylıkla söylersiniz. Değişiklik içeren, 5-6 saat süren grup önerileri, takdire bağlanamayan usül tartışmaları gibi 3-4 madde var. Meclisin çalışmasını engelleyen, bizi 'Neden geceleyin kanun çıkarıyorsunuz' sorusuyla muhatap eden bir tüzükten bahsediyoruz. Gündüz gündeme geçemiyoruz ki. Akşam 20.00'den sonra çalışmayacağız desek 15 yılda bir kanun çıkmaz. Gündüz yaşanan tartışmalar, kavgalar, problemler ve polemiklerden ötürü tüm kanunlar gece çıkıyor. 4 partinin de sorun olarak ortaya çıkardığı mesele hepimizin önünde. Şahsi kanaatim her partinin bu konuyla ilgili bir çalışma yapmasıdır. Her parti uyum yasalarına bağlı çalışmalarını üretsin ve zaman kaybetmeden milletin beklediği konulara ağırlık verelim."

Turan, 19 Temmuz 2017'de OHAL'in sona ereceğini hatırlattı.

TBMM Genel Kurulunun 15 Temmuz'da özel gündemle toplanacağını belirterek, "İhtiyaç olursa OHAL var, İçtüzük var, Adalet Komisyonu çalışmaları var. Bunlar değerlendirilir. Tedbiren çalışma takvimini 17 Temmuz olarak karara bağladık. Bunları sonra değerlendireceğiz. Normalde 1 Ekim'e kadar Meclisin kapalı olması öngörülüyor ama okulların da açılma zamanı olan Eylül'ün ikinci haftasında burada olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bülent Turan, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphelerine ilişkin süreci yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Asker bizim askerimiz, bu milletin emaneti. Bakanlığın çalışmalarını da yakından takip edeceğiz." dedi.

CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü

CHP'nin, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşüne de değinen Turan, demokratik zeminde yapılan hak taleplerinin çok daha kıymetli olduğunu belirtti.

Mecliste her gün konuşulan meselelerle ilgili Kılıçdaroğlu'nun sorumsuzca davrandığını ifade eden Turan, "Halkı sokağa çağırmanın, sorumsuzca davranışın seçmen nezdinde de mutlaka bir karşılığı olacaktır. Dün Hasan Tatlı adlı partili geçirdiği kalp kirizi sonucu bugün rahmetli olmuş. Bunun hesabı, sorumluluğu malum kişinindir. Yaşlı insanları yağmurda yürütmek akla ziyan bir yaklaşımdır. Meclisten arabayla yürüyüşün olduğu yere git, az yürü tekrar gel çalışmalara katıl, tekrar git... Bunu yaptıklarını biliyoruz. Tekrar kendilerini sağduyuya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.