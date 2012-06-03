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Demokrasi ihracı içinde olmadık

Davutoğlu, "Hiçbir ülkenin siyasi rejimiyle bir meselemiz olmadı. Kimseye üst bir dille demokrasi ihracı içinde de olmadık" dedi.

Demokrasi ihracı içinde olmadık

Davutoğlu, "Hiçbir ülkenin siyasi rejimiyle bir meselemiz olmadı. Kimseye üst bir dille demokrasi ihracı içinde de olmadık" dedi.

03 Haziran 2012 Pazar 17:36
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Demokrasi ihracı içinde olmadık

KONYA

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, partisinin İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'da yeni nesillerin iş bulma, orta yaştakilerin ise işini kaybetme kaygısı içinde olduğunu vurguladı.
Davutoğlu, şöyle devam etti:
''Suriye'den baktığımızda Fas'a kadar büyük bir siyasi dönüşüm ve bunalım kuşağı var. Suriye'deki kardeşlerimiz bırakın 3 yıl, 5 yıl sonrasını 'acaba yarın sağlıklı bir güne kavuşabilecek miyim, kendi ülkemin kaderine ağırlık koyabilecek miyim' kaygısı içinde. Türkiye'de kendi halkımız için ne talep etmişsek onlar için de aynı şeyi talep ediyoruz. Onların bu haklı taleplerinin yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Nasıl Türkiye'de vaktinde bazı iradeler 'halk ne derse desin benim dediğim olacak' demişse, maalesef Ortadoğu'da 30 yılını dolduran otoriter rejimler ve kişiler 'halk ne derse desin bizim istediğimiz düzen devam edecek' telaşı içindeler. Bizim hiçbir ülkenin yapısı ile siyasi rejimiyle şu ana kadar bir meselemiz olmadı. Kimseye üst bir dille demokrasi ihracı içinde de olmadık. Ama o ülkelerin halkları büyük baskılara, zulümlere maruz kaldıklarında bizim ilkesel tutumumuz bellidir."

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 09:38
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluDemokrasiIhraç
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