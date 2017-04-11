"Demokrasi hepimize lazım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, 16 Nisan halk oylamasından sonra Suriyelilere vatandaşlık verileceğini ileri sürdü.

Suriyelilere 25 milyar dolar para harcandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çiftçiye, esnafa, emekliye ne kadar para harcadılar? Vatandaşlık vereceklermiş. Peki siz sandığa gidince ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Vatandaşların "Hayır" diye yanıt vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en güzel türküsünü söylediniz 3 kelimeden oluşan 'hayır hayır hayır', memleketin huzuru için birlikte huzur içinde yaşamak için." ifadelerini kullandı.

"Neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağım"

Annelere, "Freni olmayan bir otobüse çocuklarınızı bindirir misiniz?", babalara "Nereye gittiği belli olmayan trene ailenizi bindirir misiniz?" diye soran Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar diyorlar ki freni olmayan otobüse, nereye gittiği belli olmayan otobüse, 80 milyonu bindireceğiz. Bir devletin freni, kuralı olur. Hep birlikte 'Hayır' diyoruz. Beni eleştiriyorlar Kılıçdaroğlu doğruları söylemiyor diye. Ben de kendilerine Mustafakemalpaşa Meydanı'ndan, o beylere açık ve net 'Hodri meydan' diyorum. Yüreğiniz, ahlakınız, cesaretiniz varsa ister birer birer, ister teker teker, ister topluca gelin hepinizin hesabından geleceğim, neden hayır denmesi gerektiğini anlatacağım. Çıkın karşıma kardeşim, televizyonlar, gazeteler, gazeteciler sizin emrinizde. Bana da size de soru sorsunlar, ben de cevap vereyim sen de cevap ver. Ben 15 dakika siz her biriniz yarım saat konuşun. Kim yalan kim doğru söylüyor gelsinler karşıma hodri meydan, gelsinler karşıma."

"Bu iş demokrasi işi"

Mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir kişiye yetki veriliyor. Mustafa Kemal Atatürk'e verilmeyen yetki, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde birine verilecek. Verecek miyiz? Bu işin partilerle, şahıslarla ilgisi yok, bu iş demokrasi işi. Bütün partili kardeşlerime, Adalet ve Kalkınma Partili, Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Saadet Partili ve Vatan Partili bütün kardeşlerime sesleniyorum; hep birlikte mücadele edelim. Demokrasi hepimize lazım. Düşüncelerimiz, görüşlerimiz, kimliklerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evimizde, şehrimizde, memleketimizde huzur olsun. Bir demokrasi dersini dünyaya haykıracağız. 16 Nisan'da, bütün baskılarıyla, valileriyle, kaymakamlarıyla, uçaklarıyla, paralarıyla, pankartlarıyla, bütün baskılarıyla geldiler ama hep birlikte demokrasiye sahip çıktık ve yeni bir tarih yazdık diyeceğiz."