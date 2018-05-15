Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve bir grup avukat, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.
Başaran ve avukatlar, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın tahliyesini talep ettikleri dilekçeyi mahkemeye verdikten sonra Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Demirtaş'ın 13 Mayıs itibarıyla resmen cumhurbaşkanı adayı olduğuna işaret eden Başaran, bir an önce serbest bırakılmasını istedi.
AA