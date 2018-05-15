Demirtaş'ın tahliyesi için başvuru

HDP Batman Milletvekili Başaran ve bir grup avukat, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Demirtaş'ın tahliyesi için Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu.