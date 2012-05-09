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Demirden korkan trene binmez

Akşener, aracına silahlı saldırı olayına ilişkin, "demirden korkan trene binmez" değerlendirmesinde bulundu.

Demirden korkan trene binmez

Akşener, aracına silahlı saldırı olayına ilişkin, "demirden korkan trene binmez" değerlendirmesinde bulundu.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 16:24
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Demirden korkan trene binmez

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, aracına yönelik silahlı saldırının doğru olduğunu belirterek, ''Demirden korkan trene binmez'' dedi.

Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere partiye gelişi sırasında, aracına yönelik silahlı saldırı iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Meral Akşener, ''Olay doğru ama bilmiyorum, nedir ne değildir, herhangi bir bilgim yok. Hem emniyet teşkilatımız hem diğer kurumlarımız ilgileniyor. Ben onlara güveniyorum ama diğer taraftan kendi açımdan bakılırsa, demirden korkan trene binmez'' dedi.
''Siz bunu kendinize uyarı olarak mı algıladınız'' sorusunu da Akşener, ''Şu anda hiçbir şey bilmiyorum ama sadece kendi açımdan şunu söyleyebilirim, demin de söyledim, demirden korkan trene binmez'' sözleriyle cevapladı.

Akşener'e uzanan elleri kırarız
Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Akşener'in ''kardeşi'' olduğunu dile getirerek, ''Onun tüyüne zarar gelmesini müsaade etmeyiz. Onun nezdinden birilerine mesaj vermek isteyenler varsa, yiğitçe ortaya çıksınlar, mesajlarını ortaya koysunlar. Sayın Meral Akşener yalnız değildir. Akşener'e uzanan elleri kırarız'' diye konuştu.
BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da Meral Akşener'in geçmişte İçişleri Bakanlığı, şimdi de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulunduğunu hatırlatarak, bu nedenle dikkate alınması gerektiğini söyledi.
Halkı ve TBMM'yi temsil eden Akşener'in aracına yapılan saldırıyı doğru bulmadıklarını ifade eden Buldan, 'Olayı kınıyorum'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 08:25
Anahtar Kelimeler:
TrenMeral AkşenerDemir
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