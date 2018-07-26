Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı.
AA
Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." dedi.
Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı.
AA