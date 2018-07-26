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"Değişim çok yakında"

Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." dedi.

"Değişim çok yakında"

Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:21
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"Değişim çok yakında"

Muharrem İnce, "(CHP) Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem InceCHP
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