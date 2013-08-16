Davutoğlu'nun temasları sürüyor

ANKARA



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam konusunda Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Katar Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile Gebele'den telefonla görüştü.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Davutoğlu ile Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede, Mısır'daki kanlı müdahele ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin iki ülkenin de ortak görüş ve endişelere sahip olduğu teyid edildi.



İki bakanın, Mısır'daki olağanüstü hal uygulamasının kaldırılması ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi başta olmak üzere tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılarak kapsayıcı bir siyasi diyalog ve uzlaşı sürecinin başlatılması gereği üzerinde durarak, uluslararası toplumun bu yönde ortak bir tutum almasını teminen temaslarda bulunma ve eşgüdümü sürdürme hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.



Davutoğlu'nun Katarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede, iki bakanın dünkü görüşmelerinden bu yana gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgi alış verişinde bulunduğu ve karşılıklı durum değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.



Bakan Davutoğlu'nun AB Yüksek Temsilcisi Ashton ile yaptığı görüşmede ise Mısır'daki müdahele ve sivillere yönelik şiddet sonucu çok sayıda can kaybının yaşanmasının kınandığı ifade edildi.



Görüşmede, bu çerçevede güç kullanımının durdurulması, olağanüstü hal uygulamasının bir an evvel kaldırılarak tüm tarafları kapsayan bir diyalog sürecinin başlatılması ve Mısır'da demokrasiye dönüş için gerekli adımların süratle atılması için yapılabileceklerin ele alındığı öğrenildi.



Uluslararası toplumun ortak ve net bir tutum içinde hareket etmesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, konuya ilişkin önümüzdeki günlerde de yakın temas içinde olma hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.





AA