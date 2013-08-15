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Davutoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam konusunda, BM Genel Sekreteri Ban ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile görüştü.

Davutoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam konusunda, BM Genel Sekreteri Ban ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile görüştü.

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:14
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Davutoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi
ANKARA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilerde, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile telefonda yaptığı görüşmede, Mısır'daki kanlı müdahale ve bu çerçevede gelişen olayların değerlendirildiği ve karşılıklı endişelerin dile getirildiği belirtildi.

Davutoğlu'nun Ban Ki-mun'a, müdahalenin ve akan kanın bir an evvel durması gerektiğini vurguladığı, uluslararası topluma bu noktada önemli bir rol düştüğünü ve masum sivillere yönelik şiddetin sona ermesi için etkin adımlar atılması gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

Davutoğlu'nun görüşmede, Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri Ban'dan bu yöndeki beklentisini ilettiği ifade edildi.

Ban Ki-mun'un ise Mısır'daki şiddeti kınayarak, tüm taraflara uzlaşı çağrısı yaptığını anımsattığı ve konuya ilişkin yoğun bir temas trafiği yürütmekte olduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Kerry ile Mısır'ı görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Kerry ile Türk Konseyi 3. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın Gebele kentinden telefon görüşmesi yaptı.

Mısır'daki müdahele ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede iki bakan, sivillere yönelik şiddet kullanımını en kuvvetli şekilde kınadı. Olayların daha da büyümesi ve ülkede ciddi bir çatışma ortamının yaratılması ihtimalinden duydukları derin endişeyi paylaşan Davutoğlu ve Kerry, müdahelenin Mısır'daki uzlaşı ve normalleşme çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Akan kanın bir an evvel durdurulması ve Mısır'da demokrasiye dönüş yolunda etkin bir sürecin başlatılması gereği üzerinde durulan görüşmede, bu yönde atılabilecek adımlar da ele alındı. Davutoğlu ve Kerry, bu amaçla gün boyunca yaptıkları temaslar hakkında birbirlerine bilgi verdi.

Bakanlar önümüzdeki dönemde de konu hakkında yakın temas içinde kalmak konusunda mutabık kaldı.

BAE ve Fransa dışişleri bakanlarıyla görüşme

Davutoğlu, Ban Ki-Mun'un yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile de bir görüşme gerçekleştirerek, Mısır'daki müdahale ve  müdahele sonrasındaki gelişmelerden duyulan derin endişeyi ilettiği belirtildi.

Davutoğlu, müdahelenin ve akan kanın bir an evvel durması gerektiğini vurgulayarak, masum sivillere yönelik ayrım yapılmaksızın uygulanan şiddetin ülkeyi daha da vahim bir noktaya taşıyabileceğini vurguladığı aktarıldı. İki bakanın gelişmelerle ilgili olarak yakın temas içinde olma husunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Bakan Davutoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde ise iki bakanın Mısır'daki müdahele ve sonrasındaki gelişmeleri şiddetle kınadıkları belirtilerek, sivil halka yönelik güç kullanımından duyulan endişenin dile getirildiği ve müdahelenin bir an evvel durması gerektiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Görüşmede, uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımların ve hızla harekete geçilmesi ihtiyacının paylaşıldığı dile getirildi. Ayrıca iki bakanın, uluslararası toplumu Mısır'da akan kanın durması ve masum sivillere yönelik şiddetin bir an evvel sona ermesi için harekete geçirmek amacıyla temaslarını sürdürme ve eşgüdüm içinde olma hususunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Bakan Davutoğlu, Suudi Arabistan, Katar ve Almanya Dışişleri Bakanları ile de telefonda görüşmüştü.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
Ahmet DavutoğluAkp
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