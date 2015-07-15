Davutoğlu'ndan üçüncü ziyaret HDP'ye

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın görüşmesi başladı.

Başbakan Davutoğlu, HDP Genel Merkezinde yapılan görüşmeye, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile geldi.

Sivil plakalı araçla parti genel merkezine gelen Davutoğlu'nu HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin Buldan ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder karşıladı.

Davutoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra HDP Genel Merkezinin üçüncü katındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantı salonuna geçti.

Burada basına kapalı gerçekleşen görüşme saat 11.00'de başladı.

Görüşmede Demirtaş ve Yüksekdağ'a ise İdris Baluken, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ile MYK üyesi Zeynep Karaman eşlik ediyor.