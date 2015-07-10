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Davutoğlu'ndan köprü bitince toplu düğün sözü

Başbakan Davutoğlu inşaat alanındaki iftarda işçilerle sohbet ederken masada bekarların olduğunun söylenmesi üzerine, köprü bitince toplu düğün yapma sözü verdi

Davutoğlu'ndan köprü bitince toplu düğün sözü

Başbakan Davutoğlu inşaat alanındaki iftarda işçilerle sohbet ederken masada bekarların olduğunun söylenmesi üzerine, köprü bitince toplu düğün yapma sözü verdi

10 Temmuz 2015 Cuma 13:46
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Davutoğlu'ndan köprü bitince toplu düğün sözü

İSTANBUL -  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapımında çalışan işçi ve mühendislerle dün akşam iftarda bir araya geldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat alanına gelişinde ceketini çıkartarak işçi yeleği giyen Davutoğlu, işçilerle de tokalaştı.

Davutoğlu, iftar sırasında işçilerle sohbet ederken "Masada bekar işçiler var mı?" diye sordu. Bekarların olduğunun söylenmesi üzerine Davutoğlu, "Bütün bekarları toplayın. 3. köprü bitince toplu düğün yapalım. Masraflar İbrahim (Çeçen) Bey'den, şahitlik de bizden olacak, düğün sizin inşallah" dedi.

Başbakan Davutoğlu, bir işçinin ailesini telefonla arayarak eşi ve çocuğuyla sohbet etti, işçinin kızı Melek Sinem'e hatırını ve karnesinin nasıl olduğunu sordu. Davutoğlu, Melek Sinem'le telefondan görüntülü olarak da konuştu.

Şantiyede incelemelerde bulunan Başbakan Davutoğlu'na işçiler yoğun ilgi gösterdi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 12:18
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğluönce Vatan
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