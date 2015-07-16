Davutoğlu'ndan bayram tebrik kartı

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Öznur Çalık, "Muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, belde başkanlarımız, ilçe ve il başkanlarımızın yanı sıra STK'lar, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclis üyelerimiz gibi 152 bin kişiye daha bu bayramda Başbakanımızdan hatıra olarak bayram tebrik kartı ulaştırdık" dedi.

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak çıktıkları yolda her zaman milletin, halkın sesi, soluğu olduklarını bildirdi.

Türkiye için hayati önem taşıyan AK Parti'nin yüreğinin halkla ilişkiler başkanlığı olduğunu belirten Çalık, başkanlığın milletle devletin arasına gönülden köprü kurarak, bir elçi misali halkın sesi olduğunu ifade etti.

Çalık, başkanlığın bayramlarda da halka ulaşmakta çok güzel örnek teşkil ettiğini dile getirerek, bu kapsamda geçen yıl Kurban Bayramı'nda bir ilke imza atarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 53 bin muhtara kendi koordinasyonlarıyla tebrik kartı gönderdiğini anımsattı.

Bu sene bu sayıyı 205 bin 296'ya ulaştırdıklarını bildiren Çalık, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın sinesinden boşalan duyguları milletimize ulaştırmak için bu bayramda da gayret gösterdik. Muhtarlarımıza ek olarak mahalle başkanlarımız, belde başkanlarımız, ilçe ve il başkanlarımızın yanı sıra STK'lar, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclis üyelerimiz gibi 152 bin kişiye daha bu bayramda Başbakanımızdan bir hatıra olarak bayram tebrik kartı ulaştırdık. Biz, 'iki günü bir olan ziyandadır' fikriyatına sahip bir medeniyetin mirasçıları, 'durmak yok, yola devam' şuuruna sahip bir siyasi kültürün mensuplarıyız. Bu yüzden milletimize bugün hangi yolla ulaşır, gönüllerinde bir mutluluğa vesile oluruz diye uğraş veriyoruz."

"Şikayete karşı sürekli teyakkuz halinde olduk"

Yaklaşık bir yıldır AK Parti Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini sürdürdüklerini hatırlatan Çalık, önceki halkla ilişkiler başkanları Akif Gülle, Şükrü Ayalan ve Salih Kapusuz'un yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyabilmek için uğraştıklarını anlattı.

Çalık, Türkiye için herkesle istişareye, diyaloğa açık ve hazır olduklarını, bunun gereğini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mevlana 'ne olursan ol, gel' demişti ya işte biz de herkese hem kapımızı ve kalbimizi açtık, hem genel merkezimizde hem il ve ilçe başkanlıklarımızda hem de sosyal medyada herhangi bir istek, dilek, şikayete karşı sürekli teyakkuz halinde olduk. Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak mütemadiyen STK ziyaretleri yaptık ve çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayana kadar da devam edeceğiz. Hasılı biz istiyoruz ki kimin bir derdi, tasası, sıkıntısı varsa bize gelsin. Herhangi bir meselenin çözümü için 81 vilayetimizde AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) var ve unutmayalım AKİM varsa, millet için var."