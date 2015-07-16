Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Davutoğlu'ndan bayram tebrik kartı

Başbakan Davutoğlu, muhtarlar ile mahalle, belde, ilçe ve il başkanlarının yanı sıra STK'lar, belediye meclisi ve genel meclis üyesi 152 bin kişiye bayram tebrik kartı gönderdi

Davutoğlu'ndan bayram tebrik kartı

Başbakan Davutoğlu, muhtarlar ile mahalle, belde, ilçe ve il başkanlarının yanı sıra STK'lar, belediye meclisi ve genel meclis üyesi 152 bin kişiye bayram tebrik kartı gönderdi

16 Temmuz 2015 Perşembe 11:30
583 Okunma
Davutoğlu'ndan bayram tebrik kartı

ANKARA - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Öznur Çalık, "Muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, belde başkanlarımız, ilçe ve il başkanlarımızın yanı sıra STK'lar, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclis üyelerimiz gibi 152 bin kişiye daha bu bayramda Başbakanımızdan hatıra olarak bayram tebrik kartı ulaştırdık" dedi. 

Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak çıktıkları yolda her zaman milletin, halkın sesi, soluğu olduklarını bildirdi.

Türkiye için hayati önem taşıyan AK Parti'nin yüreğinin halkla ilişkiler başkanlığı olduğunu belirten Çalık, başkanlığın milletle devletin arasına gönülden köprü kurarak, bir elçi misali halkın sesi olduğunu ifade etti.

Çalık, başkanlığın bayramlarda da halka ulaşmakta çok güzel örnek teşkil ettiğini dile getirerek, bu kapsamda geçen yıl Kurban Bayramı'nda bir ilke imza atarak Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 53 bin muhtara kendi koordinasyonlarıyla tebrik kartı gönderdiğini anımsattı.

Bu sene bu sayıyı 205 bin 296'ya ulaştırdıklarını bildiren Çalık, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın sinesinden boşalan duyguları milletimize ulaştırmak için bu bayramda da gayret gösterdik. Muhtarlarımıza ek olarak mahalle başkanlarımız, belde başkanlarımız, ilçe ve il başkanlarımızın yanı sıra STK'lar, belediye meclisi üyeleri ve il genel meclis üyelerimiz gibi 152 bin kişiye daha bu bayramda Başbakanımızdan bir hatıra olarak bayram tebrik kartı ulaştırdık. Biz, 'iki günü bir olan ziyandadır' fikriyatına sahip bir medeniyetin mirasçıları, 'durmak yok, yola devam' şuuruna sahip bir siyasi kültürün mensuplarıyız. Bu yüzden milletimize bugün hangi yolla ulaşır, gönüllerinde bir mutluluğa vesile oluruz diye uğraş veriyoruz."

"Şikayete karşı sürekli teyakkuz halinde olduk"

Yaklaşık bir yıldır AK Parti Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini sürdürdüklerini hatırlatan Çalık, önceki halkla ilişkiler başkanları Akif Gülle, Şükrü Ayalan ve Salih Kapusuz'un yaptıklarının üzerine bir tuğla daha koyabilmek için uğraştıklarını anlattı.

Çalık, Türkiye için herkesle istişareye, diyaloğa açık ve hazır olduklarını, bunun gereğini yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Mevlana 'ne olursan ol, gel' demişti ya işte biz de herkese hem kapımızı ve kalbimizi açtık, hem genel merkezimizde hem il ve ilçe başkanlıklarımızda hem de sosyal medyada herhangi bir istek, dilek, şikayete karşı sürekli teyakkuz halinde olduk. Halkla İlişkiler Başkanlığı olarak mütemadiyen STK ziyaretleri yaptık ve çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayana kadar da devam edeceğiz. Hasılı biz istiyoruz ki kimin bir derdi, tasası, sıkıntısı varsa bize gelsin. Herhangi bir meselenin çözümü için 81 vilayetimizde AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) var ve unutmayalım AKİM varsa, millet için var."

AA

Son Güncelleme: 16.07.2015 11:33
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğluönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"MHP getirdiğinden fazla götürüyor"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ