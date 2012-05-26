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Davutoğlu vize muafiyetini görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ile telefon görüşmesi yaptı.

Davutoğlu vize muafiyetini görüştü

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ile telefon görüşmesi yaptı.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 14:34
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Davutoğlu vize muafiyetini görüştü

ANKARA

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Malmström'ün talebi üzerine gerçekleşen görüşmede vize muafiyeti ve geri kabul anlaşmasına ilişkin hususlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Davutoğlu, Danimarka Dışişleri Bakanı Villy Sovndal ile dünkü görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Malmströn ile görüşeceğini söyleyerek, vize muafiyeti konusunda Türkiye'nin çok haklı temellere dayalı talepleri ve kaygıları olduğunu belirtmişti. Davutoğlu, "Biz vize muafiyetinin artık gecikmeden bir an önce sağlanması için somut adımlar atılmasını, bu konuda güçlü ve somut bir irade görmeyi arzu ediyoruz. Bu bağlamda da önümüzdeki 1 ay kritik bir dönemdir. Danimarka dönem başkanlığında biz on yıllardır bekleyen bu önemli sorunun aşılması için bir öncülük bekliyoruz ve bunun da olacağından eminiz" demişti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 06:35
Anahtar Kelimeler:
DavutoğluVize
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