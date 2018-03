Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Chicago'daki temaslarını tamamlamasının ardından New York'a geldi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu JFK Havaalanı'nda Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Başkonsolosu Levent Bilgen karşıladı.

Davutoğlu, New York'ta bugün BM Genel Kurulu'nda düzenlenecek ''Arabuluculukta Üye Ülkelerin Rolü'' konulu toplantıya katılacak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ardından Genel Sekreterin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer ile görüşecek.

Türkevi'nde onuruna düzenlenecek resepsiyona da katılacak Davutoğlu'nun temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrılması bekleniyor.