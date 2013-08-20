Davutoğlu Mısır diplomasisine devam ediyor

ANKARA



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır konusunda yürüttüğü diplomatik çabalar çerçevesinde İtalyan Dtışişleri Bakanı Emma Bonino ile görüştü.



Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu ile Bonino arasında bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Mısır'daki durum başta olmak üzere Ortadoğu'daki son gelişmeler ele alındı.



İki bakan, Mısır güvenlik güçlerinin barışçıl gösteri yapan sivillere yönelik kanlı müdahalesi ve sonrasında artan şiddet kullanımını kınarken, olağanüstü hal ilanı ve Müslüman Kardeşler yetkililerine yönelik tutum çerçevesinde ülkedeki durumun daha da kötüye gitmesi ihtimalinden duydukları endişeyi paylaştı.



Bir an evvel tüm tarafların katılabileceği siyasi diyalog ve uzlaşı ortamının tesis edilmesi gereği üzerinde durulan görüşmede Bonino, konuya ilişkin AB içinde yapılan görüşmeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Davutoğlu ve Bonino, yakın temas içinde olma hususunda mutabık kaldı.





AA