Davutoğlu hazırlıklarını tamamladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

Genel Başkan Davutoğlu, koalisyon görüşmeleri doğrultusunda, pazartesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çarşamba ise HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, milletvekili seçimlerinin hemen ardından koalisyon hazırlıklarını başlatan Davutoğlu, ilk olarak muhtemel hükümet ortaklarının parti programlarını mercek altına alarak ortak hedeflerin tespiti için çalışma yaptırdı. Bu kapsamda, çeşitli parti kurullarında yapılan istişareler sonucunda,koalisyon ortağı olarak MHP ön plana çıkarken, bazı partililer de CHP ile koalisyon kurulabileceği yönünde görüşler öne sürdü.

Bunun üzerine, Davutoğlu'nun talimatıyla CHP ve MHP'nin seçim beyannameleri, programları ve seçim döneminde ortaya koydukları vaatleri ile AK Parti seçim beyannamesi ve programının karşılaştırılması ve ortak yönlerin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Başbakan Davutoğlu, CHP ve MHP için oluşturulan komisyonlar tarafından hazırlanan raporları da alarak bu partilerin genel merkezlerine gitmesi bekleniyor.

Davutoğlu'nun, ilk tur görüşmelerinde, herhangi bir ön koşul ve ön yargı olmaksızın görüşmelere başlama tarafı olduğu belirtiliyor.

Ahmet Davutoğlu, yüz yüze görüşmelerde, öncelikli olarak söz konusu parti liderlerinin koalisyona ilişkin kanaatlerini alacak ve AK Parti'nin görüşlerini paylaşacak.

Davutoğlu'nun özellikle seçimlerden sonra MHP ve CHP tarafından ortaya konan ve "kırmızı çizgiler" olarak ifade edilen bazı ön şartlara ise sıcak bakmayacağı ifade ediliyor.

Bütün genel başkanlar ile psikolojik bariyer olmaksızın görüşmelerde bulunmayı planlayan Davutoğlu, uzlaşılabilecek konuları ve partisinin hazırladığı raporlara göre ortak hedefleri gündeme getirecek.

İyi niyetli çabaları karşılıksız bırakmayacağı ve son ana kadar uzlaşmanın yollarını arayacağı belirtilen Davutoğlu, partisinin, Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili tartışmaların koalisyon görüşmelerinin parçası haline getirilmesinin, siyasete ve ülkeye bir faydasının olmayacağı yönündeki görüşleri ile özellikle seçim neticesinde aldıkları yüzde 41'lik kesimin haklarının ve önceliklerinin önemini vurgulayacak.

Davutoğlu'nun, ekonomiyle ilgili olarak da Türkiye'nin büyüme politikası, cari açık, bütçe açığı, dış ticaret dengesiyle ilgili hedefler, finans piyasaları ve bankacılık disipliniyle ilgili ülke menfaati doğrultusunda uzlaşmanın yollarını arayacağı bildiriliyor.

"Şimdi gerçek bir müzakere zamanı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, AA muhabirine, şimdiye kadar siyasi partilerin hep basın üzerinden değerlendirmelerini yaptığını, bundan sonra koalisyon görüşmeleriyle gerçek bir bir müzakere dönemi yaşayacaklarını söyledi.

Siyasi partilerin, millete ve tabanlarına karşı sorumlu olduğunu, seçim döneminde ve sonrasında sarf edilen sözlerin örtüşük olabileceğini ancak şimdi bir gerçeklik zamanı olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu gerçeklik zamanı içinde ilk görüşmelerde temel tutumlar belirlenecek. Biz dahil CHP, MHP'nin gerçek tutumları belirlenecek. Yani nasıl bir hükümet kurma biçimi oluşturabiliriz? Bu ne kadar süreyle sağlanabilir? Burada kendi ortaya koyduğumuz temel düşüncelerimizden ne kadar fedakarlıklar yapılabilir. Metin üzerinde yürünebilir. Bunlar ancak heyetlerin karşılıklı bir araya gelmesiyle mümkün olabilir" ifadesini kullandı.

Soylu, görüşmelerde bulunacakları partilerin hepsinin hem siyaset hem parlamento tecrübesine sahip olduğuna işaret ederek, "Seçim dönemlerinde karşılıklı söylenen sözlerde ne kadar uzlaşma sağlanabileceğine bakılabilecek. İlk tur görüşmeleri aslında bu karşılıklı müzakerelerin nasıl ve ne içerikte yürüyebileceği bir sonuç olacak. İlk tur görüşmeler, hem özellikle giden biz olduğumuz için daha ziyade diğer siyasi partilerin ortaya koyacağı tavırları dinlemek, onların değerlendirmelerini almak ve önümüzdeki sürece yönelik sürecin ortaya koyacağı beklentileri bir şekilde daha iyi sürme maksadı taşıyor" dedi.

"Partilerin tutumu süreç içinde görülecek"

Soylu, siyasi partilerin teşkilatlarını dinlediğini ve seçmenlerin beklentilerini aldığına işaret ederek, şimdi gerçek bir müzakere zamanının olduğuna dikkati çekti.

Soylu, şöyle devam etti:

"Diğer siyasi partilerin tutumunu bilmiyorum, o süreç içinde görülecek. AK Parti hükümet kurma konusunda tamamen şartsız, ülkemizin hükümetsiz kalmama anlayışını temel gören ve bütün bunlarla birlikte milletinin işaretlerine, beklentilerine uygun süreç ortaya koyacaktır. Kimsenin bundan endişesi olmasın. Bu, koalisyon görüşmelerinin, hükümet kurma görüşmelerinin hazırlıklarını yapan koalisyonun görüşü değil AK Parti tabanı ve milletinin görüşüdür. Bunda çelişmeyecek, örtüşecek bir tutum ortaya koyacağımızı herkes bilmelidir."

Soylu, Genel Başkan ve Başbakan Davutoğlu'na, koalisyon görüşmelerinde eşlik edecek ayrı bir komisyon kurulduğunu da belirterek, "Genel Başkanımız, hükümet yetkisi çerçevesinde, nasıl hukuk komisyonu, nasıl ekonomi komisyonu, nasıl siyasi söylem komisyonu oluşturulmuşsa koalisyon görüşmeleri için de kendi tasarrufuyla ayrı bir komisyon kuruldu" dedi.