TBMM - TBMM Başkanlığı'na sunulan gensoru önergesinin gerekçesinde, ''Türkiye'yi çevre ülkelerce suçlanan ve tehdit edilen, komşularıyla yeni sorunlar yaratan, hatta savaşın eşiğine getiren, bağımsız politikalar üretemeyen, başarısızlıklarını başarıymış gibi takdimde ısrar ederek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atan, bölgesel ihtilaflarda taraf tutarak Türkiye'nin başat konumunu aşındıran, Anayasa hükümlerini yerine getirmeyen, TBMM'yi bilgilendirmeyen Bakan Davutoğlu hakkında gensoru açılmasını talep ederiz'' denildi.