Davutoğlu, Estonya'da

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin başarısının, yeni bir anayasa, yeni bir demokratik çerçeve ve politik restorasyon yapılmazsa sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Davutoğlu ile Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves, Lennart Meri Konferansı'nın açılış yemeğinde konuşma yaptı.

Bakan Davutoğlu, hükümet olarak iddialı bir dış politika izlediklerini belirterek, "Biz süreçleri izlemek değil, süreçleri yönlendirmek istedik" dedi.

Son on yılda pek çok sürece aktif katkı verdiklerini ifade eden Davutoğlu, dünyadaki politikanın çok dinamik olduğuna dikkati çekti.

Davutoğlu, Türkiye'nin politik başarısının temellerinde demokrasi, ekonomik büyüme ve proaktif dış politikanın yattığını dile getirdi.

Türkiye'de her iki vatandaştan birinin partisine oy verdiğini anımsatan Davutoğlu, AK Parti'nin katıldığı her seçimde oylarını artırarak bir başarıya imza attığını söyledi.

Davutoğlu, "Bu başarı bir sınamayı da beraberinde getiriyor, çünkü beklenti yaratıyor" diye konuştu.

Arap Baharı ülkelerinde kanın akmaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Davutoğlu, bazı ülkelerde halen krizin devam ettiğini ve bunun ne kadar süreceğini kendisinin de bilmediğini söyledi.

Tarihin doğru tarafında durup durmama konusunda bütün dünyanın bir testten geçtiğini ifade eden Davutoğlu, "Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerin halklarının tercihlerine, tercihleri ne olursa olsun saygı duymak zorundayız. Bölgemizde değişim zamanıdır. Bu devrimi anlamak için sadece tek bir gizli terim var. O da onur" diye konuştu.

Bu halkların Türkiye'den beklentilerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'deki demokrasinin istikrarsızlık, kaos veya herhangi bir radikalizm üretmediğini kaydetti.

Ekonomik krizlerin aşırı politik pozisyonları beraberinde getirdiğine dikkati çeken Davutoğlu, "Çok dikkatli olmalıyız, şu anda Avrupa'da çok ciddi bir sorun var. Ekonomik kriz işsizlikle birleştiğinde, sosyolojik ve sosyo kültürel sorunları beraberinde getiriyor" dedi.

Dünyanın kültürel düzeninin bundan sonra Avrupa merkezli olmayacağını ifade eden Davutoğlu, Çin ve Brezilya gibi ülkelere dikkati çekti.

Davutoğlu, Türkiye ile birlikte AB'nin, jeopolitik stratejisinin daha da önem kazanacağını, daha dinamik ve kültürel açıdan daha gelişmiş olacağını belirtti.

Türkiye'deki ekonomik ve politik değişimin bölge halkları üzerinde çok büyük etkisi bulunduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Türkiye'nin başarısı, eğer yeni bir anayasa, yeni bir demokratik çerçeve ve politik restorasyon yapılmazsa sürdürülebilir değil" dedi.

Estonya Cumhurbaşkanı Ilves ise yaptığı kısa konuşmada, uzun yıllar Danimarka'nın gelişme ve demokratikleşmede en iyi ülke olarak görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin de bölgesinde bu bakımdan bir model olduğunu söyledi.

Ilves, "Hepimiz Ortadoğu ülkelerinin Türkiye gibi olmasını arzulamalıyız" dedi.