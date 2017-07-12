"Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmeyi düşünmeyiz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde TBMM'deki programlar için CHP'ye davet gelmediğini bildirdi.

Gerçekleştirilecek anma programı için tüm partilerden görüş alınmasının nazik bir yaklaşım olacağını ancak bunun yapılmadığını belirten Özel, "Meclisi babalarının malı gibi kullanıyorlar. Burası dedelerinden babalarına miras kalmış bostan tarlası değil. Oraya sahne kurulurken bütün siyasi partilerin fikirlerini almaları gerekirdi ve bütün parti gruplarını davet etmeleri gerekirdi. Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmediğimiz gibi böyle bir yere de gitmeyi düşünmeyiz." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, iki tane 15 Temmuz'un var olduğunu iddia ederek, bunlardan ilkinin halkın darbecilere karşı direndiği 15 Temmuz olduğunu bildirdi.

Burada herkesin var olduğuna işaret eden Özel, "Halkın darbecilere karşı direniş gösterdiği 15 Temmuz'da hepimiz varız. Bunlar MHP ile bir romantizm yaşayacaklarsa o tarih 20 Temmuz'dur. 20 Temmuz sivil darbesinde AKP ve MHP var. Eğer bir romantizm yaşayacaklarsa 20 Temmuz'dur onun seneyi devriyesi." dedi.

"Metin yollama gibi bir durum söz konusu değil"

Özel, TBMM Genel Kurulunun 15 Temmuz özel birleşiminde parti gruplarından istenen konuşma metninin gerekçesinin masumane olduğunu ancak niyetin halisane olmadığını öne sürdü.

Bu durumu kabul etmediklerini belirten Özel, "Bir anamuhalefet partisinin liderinin konuşma metni isteniyorsa gerekçesi ne kadar masumane olursa olsun biz bunu halisane bir tutum olarak görmeyiz. Metin yollama gibi bir durum da söz konusu değil." ifadelerini kullandı.