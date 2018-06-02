"Davamız, Türkiye'nin bölgesinde tartışılmaz bir güç haline gelmesi"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Boğazlıyan ilçesinde partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin yaklaştığını, herkesin şimdi meydanda ve heybesinde olanı milletin önüne çıkarmaya, millete anlatmaya, onların gönlünü, duasını kazanmaya gayret ettiğini söyledi.

Vatandaşların da hakem olarak herkesi izlediğini ve değerlendirdiğini dile getiren Bozdağ, şunları belirtti:

"Kim ne yapacak, kim gelirse Yozgat, Boğazlıyan Türkiye daha iyi olacak ya da daha kötü olacak. Siz bunları bir bir değerlendirerek karar vereceksiniz. Kararınız her zaman doğru oldu, bugüne kadar aziz milletimiz hangi kararı verdiyse hep doğru karar olmuştur. 24 Haziran'da sandıkta aziz milletimizin vereceği karar da doğru karar olacak ve Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılını kimlere emanet edeceğini orada gösterecektir."

Bozdağ, milletin hakemliğinin hep doğru olduğunu, vicdan terazisinin hep doğru tarttığını vurguladı.

Millete güvenerek bugünlere geldiklerini aktaran Bozdağ, bundan sonra da millete güvenerek yarınlara doğru yol alacaklarını dile getirdi.

Bozdağ, seçim beyannamesine değinerek, "AK Parti'nin seçim beyannamesini Sayın Cumhurbaşkanımız, cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan 24 Mayıs'ta Ankara'da açıkladı. Biz de anlatıyoruz. Türkiye'yi yeni dönemde nereye taşıyacağımızı, nasıl taşıyacağımızı, neleri bu ülkeye kazandıracağımızı tek tek anlatıyoruz. Bizim derdimiz, bizim tasamız, bizim davamız, Türkiye'nin bölgesinde tartışılmaz bir güç, dünyada ise küresel bir aktör haline gelmesidir." ifadelerini kullandı.

"Son 16 yıl içerisinde Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük"

Ekonomisi güçlü, istikrarı güçlü, istediğini yapabilen kudretli ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek istediklerinin altını çizen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, refahı daha da artırmaktır, kalkınmayı daha da ileriye taşımaktır. Türkiye'de eksik olan işleri tamama erdirmektir. Her alanda büyümeyi, değişmeyi, gelişmeyi daha ileri götürmektir. Hamdolsun son 16 yıl içerisinde Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük, her alanda gelişime, değişime ülkemiz uğradı. Bizim son 3-4 yılda yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşamış olsaydı, ekonomisi bambaşka olurdu, istikrarı bambaşka olurdu. Gezi hadiseleri, 17-25 darbe teşebbüsü, arkasından 2014'deki seçimler, 2015 seçimleri, arkasından terör örgütü PKK'nın hendek terörü, DEAŞ'ın Türkiye'de terör eylemi yapması, FETÖ'nün eylemlerini artırması, mültecilerin Türkiye'de yoğun bir şekilde bulunması. Arkasından 15 Temmuz'da büyük bir darbe teşebbüsünü bu ülkenin yaşaması, jetlerin gökten milletimizin üzerine ölüm kusması. Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın önderliğinde bir terör koridoru açma çabaları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, bütün bunların hepsini biz 4 yıl içinde yaşadık. Allah'ın izniyle Türkiye güçlü mü güçlü, ekonomimiz sağlam mı sağlam, istikrarımız yerinde mi yerinde."

Türkiye'nin gemisinin bütün bu fırtınaların ve kasırgaların içerisinde sağ salim ilerlediğini dile getiren Bozdağ, "İşte bunun sırrı Türkiye'nin siyasi istikrara sahip olması, güçlü iktidara sahip olması ve bu geminin kaptanı deryasının, kaptan başının, kaptanının da Recep Tayyip Erdoğan olmasıdır. Allah'ın izni ile yeni dönemde aynı şekilde biz yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bozdağ, 24 Haziran'da Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin özü siyasi istikrarın, güçlü iktidarın doğrudan sandıktan çıkması, milletin iradesi ile çıkması ve daima kalıcı olmasıdır. İstikrar daima kalıcı olacaktır. Sandıkta milletin iradesi ile oluşacaktır. Seçimden sonra koalisyon oldu, olmadı hesabı kitabı yok. Siz sandıkta oyunuzu kullandınız, o günün akşamı kim Türkiye'yi yönetecek belli. İktidar doğrudan halk tarafından kurulacaktır. İktidarı doğrudan halk verecektir. Yeni bir dönemi hep beraber açacağız ve yeni bir Türkiye'nin taşlarını beraber döşeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepsi 'biz eskiye döneceğiz' diyorlar"

Muhalefet partilerinin sistem değişmemiş gibi bir algının içerisinde olduğunu belirten Bozdağ, şöyle dedi:

"Yahu 16 Nisan 2017'de aziz Türk milletinin verdiği oylarla parlamenter hükümet sistemi gitti. Yerine cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldi. Ayın 24'ünde de biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya başlayacağız. Siz nasıl uygulayacaksınız size yetki verirlerse, neyi nasıl yapacaksınız? Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz. Bunların buna dair bir fikri yok, bir tane alt yapısı ve hazırlığı yok. Hepsi 'Biz eskiye döneceğiz.' diyorlar. Yahu eski hal muhal. Eskiye dönmek yok artık. Yeni bir yol açıldı, bu yolda adam gibi beraber yürüyeceğiz. Siz nasıl yürüyeceksiniz, bu yolda arabayı nasıl kullanacaksınız, bunu anlatın, anlatmıyorlar. Biz gelince hemen eski döneme yeniden döneceğiz. Gelsin koalisyonlar, gelsin krizler, 'Çünkü sandıktan biz iktidar yetkisi alamayız.' diyorlar. Yüzde 50+1 milletten oy almadan Türkiye'yi bundan sonra yönetme imkanı yok. Adam, 'Ben yüzde 25'im, yüzde 10'um.' diyor. 'Yüzde 50+1'i nasıl alacağım.' diyor. Alamazsan iktidar olma. Alamıyorsan o zaman politikalarını değiştir. Yüzde 50+1'in oyunu alacak politikalar, projeler, söylem geliştir. Ona göre çalış ama yok. Onlar Ankara'da otursunlar, ideolojik kavgalarını yapsınlar, Türkiye'ye dair alın teri dökmesinler, kesin oyları var, kıyamet kopsa da değişmeyen oyları var, baz partiler var öyle. Hizmet etsin etmesin, iyi yapsın, yapmasın oyu değişmiyor. Artık bir şeyi görmemiz lazım. Artık millet oyunu değiştiriyor. Oyunu da değiştiriyor, oyunları da bozuyor. Onun için de yeni dönemde Türkiye'nin iktidarına talip olanlar projeleriyle milletin önüne gelecekler."