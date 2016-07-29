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Darbeye destek paylaşımı yapan CHP'li başkan tutuklandı

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Karamanlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı.

Darbeye destek paylaşımı yapan CHP'li başkan tutuklandı

Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Karamanlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:26
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Darbeye destek paylaşımı yapan CHP'li başkan tutuklandı

 Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Karamanlı ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Nuri Erdem, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya hesabından darbe girişimini destekleyen paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Nuri Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından Tefenni ilçesi adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erdem, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Erdem'in 15 Temmuz gecesi yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle terör örgütü üyeliği gerekçe gösterilerek hiçbir hukuki altyapı ve gerekçe yokken tutuklandığını söyledi.

"Hakarete sokulabilir bir paylaşım"

Bu kararın en kısa sürede düzeltileceğine inandığını belirten Göker, bir üst merciye gerekli müracaatı yapacaklarını ve konunun takipçisi olduklarını kaydetti.

Göker, Erdem'in paylaşımını mizahi bir dil kullanarak yaptığını ifade ederek, "Olayın vahameti ve delikanlılıkla mizahi duygularla eleştiri yapmıştır. Biz gençlik kolları başkanımıza sonuna kadar güveniyoruz. Kendisi Atatürkçü, laik, demokrat ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş değerlerine sahip çıkan bir evladımızdır. Amacını aşan bir şekilde yorumlama sebebiyle belki hakarete ya da ağır eleştiriye sokulabilir bir paylaşım. Terör örgütü üyeliğine yönelik olarak delil atfedilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:27
Anahtar Kelimeler:
BurdurFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖCHP Gençlik KollarıSosyal MedyaCHP
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