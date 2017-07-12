Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103810
ALTIN
140.020
DOLAR
3.5668
STERLIN
4.6023
EURO
4.0733
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

"Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de darbe yoluyla yönetim, iktidar değişikliği düşünenler hiç kendilerini yormasınlar." dedi.

"Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de darbe yoluyla yönetim, iktidar değişikliği düşünenler hiç kendilerini yormasınlar." dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:19
9 Okunma
"Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün davetlisi olarak 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında gelen yerli ve yabancı basın mensuplarıyla genel müdürlükte bir araya geldi.

Darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in bizzat onayıyla gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Bozdağ, darbe girişimine engel olmaya çalışan 249 kişinin şehit, 2 bin 200 civarındaki kişinin gazi olduğunu bildirdi.

﻿﻿ABD ve AB ülkelerinin tutumu

Bozdağ, darbe girişi sırasında AB ve ABD'deki yöneticilerin sonuca göre pozisyon belirlemek için uzun süre açıklama yapmadığını anımsatarak, net açıklamaların darbeci teröristlerin başarısız olduğu anlaşıldıktan sonra geldiğini vurguladı.

Bu durumdan duydukları üzüntüyü aktaran Bakan Bozdağ, "İstedik ki böylesi bir durumda insan hakları, demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkan tüm ülkeler Türkiye'nin seçilmiş iktidarının yanında olsunlar. O gün ABD açıklama yapıyor, 'Biz Türkiye'de istikrardan yanayız.' Darbe oluyor darbe." dedi.

Darbe girişi sırasında Türk halkının ve devletinin yalnız bırakıldığına işaret eden Bozdağ, halkın darbe girişi sırasında her türlü siyasi görüşü bir tarafa bırakıp cumhuriyet, demokrasi, insan hakları, anayasal düzen, millet ve devlet için ölümü göze alarak darbeci askerlerin karşısına dikildiğini, tankların üzerine çıktığını belirtti. Milletin "demokrasi, cumhuriyet" diyerek tek vücut olduğunu belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında yek vücut olan Türk milleti, o zaman nasıl yeni, bağımsız Türkiye'yi kurmayı başarmışlarsa aradan geçen yaklaşık 100 yıl sonra bu kez Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir olarak demokrasiyi, cumhuriyeti korumuşlar ve ona yapılan saldırıyı ortadan kaldırmışlardır. Bu, büyük bir başarıdır. Çok net söylüyorum, bugün dünyada demokrasiye Türk halkının sahip çıktığı gibi ölümüne sahip çıkmış ikinci bir halk var mı, elinizi vicdanınıza koyun cevabı siz verin. Eğer 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsünü önlemek konusunda Türk halkının gösterdiği bu fedakarlığı başka ülke halkları göstermiş olsalardı Birleşmiş Milletler, batı ülkeleri, uluslarası örgütler, bu halkı devlet nişanları veya başka şeylerle ödüllendirme konusunda yarışa girerlerdi ama Türk halkını bu noktada maalesef takdir etme gibi bir nezaket cümlesi dahi kurulmadı. Çok üzgünüz. Demokrasiyle yönetilen yerlerde ne yapıldı? Hemen darbenin arkasından bu kadar insanı şehit eden darbeciler için üzüntülerini beyan ettiler, onlara nasıl muamele yapılıyor onun telaşına düştüler. Ölen, yaralanan o kadar insanı, suikastten kıl payı kurtulan Cumhurbaşkanı'nı, devrilmek istenen hükümeti soran olmadı."

﻿﻿

"Hiç kendilerini yormasınlar"

Bakan Bozdağ, 15 Temmuz'un Türkiye'de cumhuriyet, demokrasi, insan hakları gibi konuların tartışma konusu olmaktan çıkarak 80 milyonun ölümüne savunduğu ortak değerler olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi

Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz, Türkiye'de bundan sonra darbe teşebbüsü yapmanın imkansızlaştığının dosta düşmana ilan edildiği tarih olmuştur. Artık birkaç devlet kurumu ele geçirerek, birkaç yöneticiyi derdest ederek ülkede yönetime el koyma dönemi kapanmıştır. Türk halkının, 80 milyonun tamamını tek tek ele geçirmeden Türkiye'de bir darbe teşebbüsünün başarılı olma ihtimali yoktur. Darbenin ve darbecilerin defterini Türk halkı dürmüştür. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de asker içinde veya dışında veya başka yerde darbe yoluyla yönetim, iktidar değişikliği düşünenler hiç kendilerini yormasınlar. Çünkü 15 Temmuz bu anlamda bütün düşünceler için 'the end' anlamını taşır, artık bitti, son. Bundan sonra olabilmesi mümkün değildir."

﻿﻿"Türkiye'ye dönük kirli algı operasyonları"

Asker ve polisin içindeki vatan sevelerin de darbecilere karşı büyük mücadele verdiğini bildiren Bozdağ, darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'ye yönelik "işkence ve kötü muamele" iddialarının yöneltildiğini hatırlattı.

"Çok net söylüyorum, darbe teşebbüsünden sonra gözaltında olan veya tutuklanan herhangi bir darbe teşebbüsünde bulunan kişilere dönük kötü muamele ve işkence yapılması söz konusu değildir" diyen Bozdağ, darbe teşebbüsünde bulunanların halkla karşı karşıya gelmeleri ve teslim alınmaları sırasında meydana gelen karşılıklı bir takım olayların bulunduğunu söyledi. Gözaltı ve tutuklamadan sonra devletin herhangi bir görevlisinin kötü muamele yapmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Bozdağ, usul gereği gözaltına alınanlara öncesi ve sonrasındaki aşamalarda sağlık raporu alındığı, fotoğraflarının çekildiğine değindi. 

Adalet Bakanı Bozdağ, bu tür iftiraların Türkiye'yi yıpratmak için özel olarak işlendiğini belirterek, "Bunlar Türkiye'ye dönük kirli algı operasyonları kapsamında yapılan planlı iftira projeleridir. Biz uluslararası örgütlerin her türlü denetimine de açığız, her şeye açığız" ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanı Bekir BozdağDarbeTürk Halkı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmeyi düşünmeyiz"
"Davetsiz olduğumuz hiç bir yere gitmeyi düşünmeyiz"
AK Parti'den '15 Temmuz Milli İradenin Zaferinin Analizi' kitabı
AK Parti'den '15 Temmuz Milli İradenin Zaferinin Analizi' kitabı
"Avrupa büyük bir sınama içerisinde"
"Avrupa büyük bir sınama içerisinde"
CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet
CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet
15 Temmuz etkinlikleri şehitlerin kabirlerini ziyaretle başlayacak
15 Temmuz etkinlikleri şehitlerin kabirlerini ziyaretle başlayacak
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ