Darbenin cezası ne ise yerine getirilmeli

Başkanı Remzi Çayır, 12 Eylül yargılamaları hakkında, ''Darbenin cezası ne ise o yerine getirilmeli. Acıma hissiyle hareket edilmemeli. Biz bir insanı acıma hissiyle affedebilir hayatımızdan uzak tutabiliriz. Ama devlet kamu adına hareket ettiği için bunu yapamaz, yapmamalı'' diye konuştu.



Çayır, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın mutlaka ceza alması gerektiğini vurguladı. ''Bizler hapse girdiğimizde çok küçüktük, ben 12 yıl 7 ay hapiste kaldım'' diyen Çayır, dava sonunda verilecek cezanın sembolik olmamasını aksi halde davanın ciddiyetini kaybedeceğini savundu.

''Darbeler ne vaat ederse etsin özgürlüğün kurdudur'' ifadesini kullanan Çayır, ''Türkiye'de her kesimin bir darbesi var. 27 Mayıs'ı solcular kutsadı, 12 Mart'ı kısmen sağcılar kutsadı. 28 Şubat'ı Kemalistler kutsadı. Herkesin kutsal bir ihtilali var.'' dedi

Çayır, halkın iradesine karşı yapılan her fiilin yargı önüne çıkması gerektiğini belirterek, öç alma duygusuyla hareket etmediğini, sadece yaşadıklarının bir daha yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

-12 Eylül davası müdahilliği-

Çayır, davada müdahilliğin çerçevesinin geniş tutulması gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

''O dönemi yaşamış kim olursa olsun sağcısı solcusu, işinden atılmış, sürgün edilmiş, işkenceden ölenlerin aileleri herkes bu davaya taraf olmalı, mahkeme bu müdahillikleri görmezden gelirse büyük bir yanlışa neden olur.''

Darbeyi yaşayan herkesin mağduriyetlerinin giderilmesini önemsediklerini ifade eden Çayır, yargılamanın tarihi bir fırsat olduğuna dikkati çekti.